C-LM recuerda a los 243 guardias civiles asesinados en el Día de las Víctimas del Terrorismo: "No les podemos olvidar"

Acto de la Guardia Civil con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha presidido el acto de la Guardia Civil con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo, en el que se ha recordado a los 243 miembros del cuerpo asesinados.

"243 que no son un mero dato, son personas con nombres y apellidos y una familia destrozada", apuntaba el delegado en su discurso, añadiendo que "hoy es un día de recuerdo, es un día para luchar porque su memoria siga presente" y que "no les podemos olvidar".

En su alocución, Sabrido ha mostrado su "reconocimiento y agradecimiento" a la Guardia Civil por la labor de servicio público que desempeña. Una faceta que emociona al delegado del Gobierno, que asegura que el motivo de su asesinato fue "porque eran servidores públicos", ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Además, el delegado se ha dirigido a los guardias civiles "hijos del cuerpo, que formáis parte de una familia estrechamente ligada a la Guardia Civil", recordando que hace un par de semanas recibía a los nuevos alumnos que se incorporan a terminar su formación en Castilla-La Mancha y que en otra época, hubo alumnos que fueron asesinados.

Finalmente, Sabrido ha animado a la Guardia Civil a seguir trabajando "desde el frontispicio de la Constitución, desde la honradez, lealtad y legalidad en beneficio de este gran país, de esta gran nación que es España".

ESFUERZO COLECTIVO

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha ha estado acompañado por el coronel jefe interino de la segunda zona de la Guardia Civil, Jesús Manuel Rodrigo, que ha puesto el foco durante su alocución en la importancia del acto para "honrar la memoria" de las víctimas del terrorismo.

Además, ha hecho especial énfasis en que fue la banda terrorista ETA la que más vidas de guardias civiles se cobró, con 210, y que "la sociedad española logró vencer fruto del esfuerzo colectivo".

En este sentido, ha elogiado la capacidad de la benemérita para proteger al país "cada vez que la sociedad española se ve amenazada" y recordar que "la paz que hoy disfrutamos tiene detrás a nuestras víctimas".

CIUDAD REAL

Además, en Ciudad Real, la Guardia Civil de Ciudad Real ha celebrado un acto de homenaje por el día de la memoria y recuerdo de las víctimas del terrorismo.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha recordado a los 11 Guardias Civiles vinculados con esta Comandancia que resultaron víctimas de atentado, reiterando la Benemérita su compromiso de gratitud con las víctimas, siendo ellas motivo de estímulo para el cumplimiento del deber.

Durante el acto se ha llevado a cabo una entrega de reconocimientos a las víctimas o a sus familiares, y finalizando con el homenaje a los que dieron su vida por España.