C-LM refuerza su apuesta por la escuela rural impulsando las obras en los colegios de Chillarón y Villarta

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, en la inauguración de la escuela infantil de Landete. - JCCM

CUENCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por la escuela rural, "clave en la lucha contra la despoblación", y ha avanzado que el Consejo de Gobierno dará el visto bueno, antes de que finalice este mes de febrero, a la construcción de la segunda fase del CRA 'Elena Fortún' de Chillarón y a la reforma integral del CEIP de la localidad en Villarta, ambos en la provincia de Cuenca.

Martínez Guijarro, que ha inaugurado este lunes la Escuela Infantil para niños de 0-3 años en la localidad de Landete junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha explicado que, en el caso de Chillarón, se va a encomendar a TRAGSA la realización de las obras que, previsiblemente, comenzarán en el mes de junio, ha informado la Junta en nota de prensa.

En concreto, ha dicho, los trabajos contarán con un presupuesto de 2,5 millones de euros y se llevará a cabo la construcción de cuatro aulas de Primaria, un comedor y la zona de administración.

Durante su intervención, el vicepresidente primero ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo la construcción de la primera fase de este centro educativo, destinada a escolares de 3 a 6 años, convirtiéndolo en ejemplo del paradigma de la escuela rural del siglo XXI ya que se ha diseñado como un edificio moderno, dispuesto de todas las características y elementos necesarios para ofrecer las metodologías educativas, tanto a nivel constructivo como educativo, conjugando, además, nuevas metodologías pedagógicas que estimulen el proceso de enseñanza y aprendizaje.

REFORMA INTEGRAL DEL CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Por otro lado, en el caso de Villarta, Martínez Guijarro ha destacado que las obras se centrarán en una reforma integral CEIP Nuestra Señora de la Paz de esta localidad conquense, para lo que se van a invertir 870.000 euros y se prevé ocho meses para la ejecución de los trabajos.

Se trata, ha explicado el vicepresidente primero, de dar cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el pasado Debate del Estado de la Región celebrado el pasado mes de octubre.

ESCUELA INFANTIL DE LANDETE

La Escuela Infantil 0-3 años inaugurada hoy se encuentra dentro del recinto educativo al que pertenece la sección de Landete del CRA 'Ojos de Moya' y cuenta con un total de 20 plazas.

En este caso, se han invertido más de 65.000 euros de los fondos del Plan de Recuperación, los conocidos como Next Generation EU, para la construcción de dos aulas, aseos adaptados y zona de profesorado.

En este punto, Martínez Guijarro ha recordado que, hasta la fecha, se han abierto 146 escuelas infantiles, lo que supone 3.475 plazas ofertadas y que, en el caso de la provincia de Cuenca, son 32 centros para ofertar un total de 652 plazas.

Esto se traduce en una inversión total de 76 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación "para poner en marcha una red de escuelas infantiles con la peculiaridad de hacerlo primero en las zonas afectadas por despoblación de la Comunidad Autónoma".

Finalmente, ha reiterado que el Ejecutivo regional ha priorizado la apertura de las Escuelas Infantiles en los pequeños municipios. Se trata, ha puntualizado, de garantizar el acceso a los servicios públicos --sanidad, educación y servicios sociales-- en iguales condiciones que en las zonas urbanas.

A la inauguración han asistido también el alcalde de la localidad, Marciano Turegano; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; el delegado de Educación, Cultura y Deportes en la provincia, Gustavo Martínez; y el director del CRA 'Ojos de Moya', Lino Ángel López de la Hoz.