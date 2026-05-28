C-LM refuerza la campaña de prevención y extinción de incendios forestales aumentando el presupuesto hasta 126 millones

Presentación en la base de Alcoba de los Montes de la campaña de prevención y extinción de incendios forestales para 2026 en la región. - JCCM

CIUDAD REAL 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha presentado en la base de Alcoba de los Montes la campaña de prevención y extinción de incendios forestales para 2026 en la región. A punto de comenzar la época de alto riesgo "con un dispositivo Infocam sólido, con más recursos, activo todo el año y con la experiencia acumulada durante 20 años que nos sitúan como referentes en España" ha trasladado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero.

Junto al viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar; José Manuel Caballero ha subrayado que se van a invertir 126 millones de euros, 10 millones más que en 2025, lo que evidencia "una apuesta política clara por la protección del medio natural, la seguridad de las personas y el futuro del medio rural".

En este sentido, ha remarcado que Infocam "no es solo un operativo de emergencias, es un gran ejemplo de una política pública estratégica que genera empleo estable, fija población en el territorio y protege nuestros montes frente a una amenaza creciente derivada del cambio climático".

"El Gobierno de Castilla-La Mancha no baja la guardia. Al contrario, seguimos reforzando la prevención y la capacidad de respuesta porque sabemos que cuidar nuestros montes es también cuidar de nuestros pueblos y de la calidad de vida de la ciudadanía", ha señalado. Asimismo, Caballero ha insistido en la importancia de la corresponsabilidad social, recordando que "la gran mayoría de los incendios son evitables, por lo que la implicación de la ciudadanía es clave para reducir riesgos y proteger nuestro patrimonio natural".

El vicepresidente segundo ha puesto en valor el 20 aniversario del Infocam y de la empresa pública Geacam, destacando su evolución hasta convertirse en "un dispositivo moderno, profesionalizado y preparado para afrontar incendios cada vez más complejos". Desde su creación, el Infocam ha integrado más de 2.700 profesionales y 248 medios, reforzando su capacidad operativa y su proyección nacional e internacional.

Por su parte, el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha detallado que el dispositivo Infocam 2026 cuenta con más de 2.700 profesionales y un total de 248 medios operativos (incluyendo helicópteros de distintas capacidades y aviones anfibios); y 220 medios terrestres, entre autobombas, brigadas helitransportadas y terrestres, maquinaria pesada, patrullas móviles y unidades de comunicaciones. A los que se suman además, 114 puntos de vigilancia fija distribuidos por toda la región para garantizar una detección temprana y una respuesta rápida ante cualquier conato o incendio forestal.

Asimismo, estos medios, como ha recordado, se activan y modulan de forma progresiva en función del Índice de Propagación Potencial de Incendios (IPP) diario, lo que permite ajustar la respuesta operativa al nivel de riesgo existente en cada momento y territorio. Y también ha recordado los medios que operan adscritos al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico reforzando así la capacidad de respuesta y coordinación del dispositivo en la provincia.

Caballero ha anunciado que este viernes se publicará en el DOCM la nueva Orden por la que se regulan las medidas preventivas, los usos del fuego y las actividades con riesgo de incendio forestal en el medio natural, terrenos forestales y su zona de influencia. "Una importante actualización elaborada con los principales sectores económicos y sociales vinculados al medio rural, que sustituirá a la normativa vigente desde 2006 y adaptará el marco regulador a la nueva realidad socioeconómica y ambiental de Castilla-La Mancha", ha explicado.

La nueva normativa aglutina en un único texto las diferentes regulaciones existentes hasta las fechas relacionadas con el uso de maquinaria en función del índice de riesgo, así como otras actividades susceptibles de provocar incendios forestales, facilitando así su consulta y aplicación tanto para la ciudadanía como para los profesionales del medio rural.

De este modo, simplifica los trámites administrativos incorporando, para determinados procedimientos como el uso de maquinaria agrícola, la modalidad de declaración responsable en lugar de la autorización previa, agilizando así la tramitación. "Queremos una normativa más clara, moderna y adaptada a la realidad actual del medio rural, facilitando los trámites sin renunciar a la seguridad y a la protección del medio natural", ha señalado Almodóvar.

Además, entre las principales novedades de la campaña, ha destacado el refuerzo del sistema de coordinación aire-tierra, con incremento de coordinadores aéreos (de 4 a 6); la modernización de medios, con nuevos vehículos para agentes medioambientales y mejoras en puestos de mando; y el refuerzo de la comunicación y alerta a la población, con el canal de WhatsApp de Infocam y sistemas como ES-Alert.

DATOS DE INCENDIOS: EVOLUCIÓN Y COMPARATIVA

El viceconsejero ha explicado que, en los primeros meses de 2026 (hasta el 26 de mayo), se han registrado 289 intervenciones, con 160 hectáreas afectadas, frente a las 184 intervenciones y 45 hectáreas del mismo periodo de 2025, lo que indica "un inicio de campaña más exigente".

En términos anuales, en 2025 se contabilizaron 1.606 siniestros con 7.473 hectáreas afectadas, frente a los 1.152 siniestros y 6.177 hectáreas en 2024. No obstante, ha destacado la alta eficacia del dispositivo, ya que entre el 84 y 90% de los incendios se quedan en conatos y solo el 1% supera las 100 hectáreas, lo que demuestra la capacidad de detección y respuesta temprana del Infocam.

El lema de este año, 'La prevención salva', centra la estrategia de comunicación del Gobierno regional para concienciar a la ciudadanía sobre su papel en la lucha contra los incendios forestales. La campaña incluye acciones informativas, el espacio divulgativo 'Torre INFOCAM' en Castilla-La Mancha Media (CMM) y el refuerzo de canales digitales y redes sociales para trasladar recomendaciones y avisos en tiempo real. "El 90% de los incendios forestales son evitables, por lo que la prevención y la responsabilidad individual son fundamentales", ha subrayado Almodóvar.

DESPLIEGUE EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL Y PRESENTACIÓN EN ALCOBA

La presentación oficial de la campaña ha tenido lugar en la base de Alcoba de los Montes, con la presencia de su alcalde, Pedro Escudero. Allí se encuentra una de las infraestructuras clave del dispositivo regional, donde han participado más de 40 profesionales y se han mostrado distintos medios operativos, incluidos helicópteros, brigadas y equipos de maquinaria pesada.

El despliegue que Infocam va a desarrollar en la provincia de Ciudad Real, contará este año con cerca de 600 profesionales entre personal de la Junta de Comunidades, agentes medioambientales y efectivos de GEACAM. En cuanto a los medios operativos, la provincia dispondrá de cinco medios aéreos, entre ellos cuatro helicópteros para el transporte de brigadas helitransportadas y un helicóptero extrapesado Super Puma con base en La Atalaya, con capacidad para hasta 19 personas.

Respecto a los medios terrestres, el operativo estará formado por tres brigadas helitransportadas, 13 brigadas terrestres, cinco equipos de maquinaria pesada, 11 autobombas, siete autobombas-retén, una nodriza y 13 patrullas móviles, además de una patrulla de refuerzo. A ello se suman también 19 puntos de vigilancia fija distribuidos por la provincia.

Además, el viceconsejero ha recordado que en Ciudad Real también operan medios adscritos al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico vinculados a los parques nacionales de Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, reforzando así la capacidad de respuesta y coordinación del dispositivo en la provincia.