C-LM refuerza su Programa de Retorno del Talento focalizándose en un mejor asesoramiento para "marcar la diferencia"

Presentación del refuerzo del Programa de Retorno del Talento de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este martes el refuerzo del Programa de Retorno del Talento, que ahora otorgará una mayor dimensión a las acciones de acompañamiento a las personas que quieran regresar a la región, haciendo que los mediadores que trabajan con estas personas estén más orientados a dar un servicio de asesoría en temas como Seguridad Social o régimen fiscal, aspectos que "realmente marcan la diferencia" para quienes quieren retornar.

Un programa que ha sido presentado este martes en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico, por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, quien ha apuntado que, desde la puesta en marcha del programa, 990 personas se han registrado en el mismo y 664 de ellas ya han retornado a la Comunidad Autónoma en los casi diez años que lleva vigente.

Franco ha explicado que para llevar a término este refuerzo del programa se ha realizado un análisis junto con las personas que han ido participando en el mismo para ver sus debilidades y mejorar aquellos aspectos que los retornados valoraban más.

De esta forma, se incorporan nuevas funciones con una mayor capacidad asesora en aspectos más técnicos y administrativos, así como en el apoyo emocional a quienes quieren retornar. Asimismo, se acompaña de un diseño renovado que va a estar disponible en una nueva web, en cuyos contenidos se va a trabajar para hacer un mejor seguimiento al análisis de datos.

ESTE MIÉRCOLES, EL NUEVO DECRETO

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha comentado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este miércoles un nuevo decreto, dotado con 526.000 euros, para acompañar a estas personas que quieren retornar.

Así, se mantienen las tres líneas principales, siendo la primera la de la contratación indefinida, con una ayuda de 10.000 euros que llegaría a los 15.000 en caso de proyectos de innovación, desarrollo e investigación.

La segunda de las líneas es la dedicada al emprendimiento, con hasta 6.000 euros de ayuda para la persona que decida emprender una actividad o un negocio, una línea que tiene también una mirada dedicada a los entornos más rurales y con menor densidad de población. Además, se permite también la inclusión, dentro de estos 6.000 euros, de hasta 4.400 para gastos de arrendamiento de locales.

El segundo es la línea del emprendimiento, que mejora en los conceptos, que son financiables a partir de ahora, 6.000 euros de ayuda para la persona que decida emprender una actividad o un negocio.

Y por último se encuentra el pasaporte de vuelta, que se incrementa tanto en su cuantía como en sus conceptos, pasando de 3.000 a 5.000 euros, unificando además las líneas de solicitud para simplificarlo también administrativamente.

Un programa que, en definitiva, está, según la consejera "contribuyendo a que la gente vuelva" y provocando saldos migratorios positivos, así como ofrecer una imagen de un mercado de trabajo "robusto y sólido".

UN PROYECTO "DE CALIDAD"

De su lado, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha recordado que cuando accedió a la Presidencia autonómica la realidad era "muy negativa" y había muchos casos de gente que "no le quedó más remedio que irse" fuera del país durante la crisis económica, algo que hizo que se planteara una estrategia "del talento en su conjunto" que buscaba tanto "formar talento, capacitarlo y cuidarlo" como el propio retorno de quienes se habían marchado.

"Es una estrategia global de talento que incluso no se queda en la gente que es de Castilla-La Mancha, porque tenemos un planteamiento también de captación de todo aquel ciudadano que pueda ser de otra región pero que pueda venir y que se ve beneficiado por ayudas importantes", ha comentado.

García-Page ha afirmado que ahora, casi diez años después de la puesta en marcha del programa, los resultados son "para estar muy contentos y muy orgullosos" de un proyecto que "realmente tiene una carga simbólica muy importante para esta tierra". "Aquí sí se puede decir que ponemos en valor a nuestra gente", ha apostillado.

El presidente también ha resaltado la importancia de que este programa muestra una cara de la administración que no es "fría" ya que no solo acompaña al talento detrás de una gran empresa sino "también al que se esconde detrás de cada persona".

"De verdad que estos son proyectos de calidad de la administración, porque calidad, al final, es acompañar, estimular, no imponer, no prohibir. Este es un programa hermoso que yo celebro muchísimo", ha concluido.

UN EQUIPO "ACCESIBLE"

Por su parte, la técnica del Servicio de Orientación e Innovación para el Empleo y coordinadora del equipo de mediadores del programa, Idoia Jiménez, ha realzado el equipo de 21 mediadores repartidos en las 43 Oficinas Emplea de la región, un equipo "accesible" y que se encuentra en diversos puntos de la geografía castellanomanchega, ya que, ha dicho, las personas que retornan del extranjero "no solo quieren volver a las ciudades sino a su pueblo".

Jiménez ha apuntado que el equipo de retorno del talento "no es solo la información de las ayudas" sino que también ofrece ayuda en otros aspectos que preocupan a estas personas que quieren volver a la región, como los relacionados con temas familiares.

UN EJEMPLO EN VILLANUEVA DE ALCARDETE

Por su parte, Pablo Pradillo, que ha hablado como representante de los beneficiarios de este programa, ha relatado que fue en 2019 cuando pudo aprovechar esta oportunidad y volver a Villanueva de Alcardete, su localidad.

Pradillo, tras completar sus estudios, se marchó en primer lugar a Madrid y, tras varios años trabajando en empresas del ámbito tecnológico y comercial, aceptó una oferta de trabajo en Dublín (Irlanda), una oferta que era "difícil de rechazar".

Sin embargo, el vínculo con su tierra siempre permaneció ahí y, en paralelo a su trabajo en Microsoft, trabajaba en un proyecto personal de un blog para hablar sobre vinos de Castilla-La Mancha, que fue el germen de la empresa que ha creado y que está vinculada al sector agroalimentario.

A raíz de ello, se puso en contacto con la Administración regional y le informaron de este programa y gracias a "la colaboración y el apoyo" de la persona que le tutorizó en el programa, pudo llevar a cabo su proceso de vuelta para darse de alta como autónomo y tener acceso a una serie de ayudas que le facilitaron el regreso.

"El Programa de Retorno del Talento me ayudó mucho en el proceso, me facilitaron todo tipo de ayuda en cuanto a gestiones, trámites y un sinfín de opciones", ha explicado.