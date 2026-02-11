C-LM registra su mejor dato de constitución de empresas en un mes de diciembre, tras repuntar un 33,1%

Archivo - Empresa, industria, logística, almacén, fábrica. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 33,1% en diciembre en tasa interanual con un total 390 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 72, un 22,6% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de diciembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de diciembre, la creación de empresas en la región encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 390 empresas creadas el pasado mes de diciembre se suscribieron algo más de 9,54 millones de euros, lo que supone un 39,03% más que en el mismo mes de hace un año .

De las 72 empresas que echaron el cierre el pasado mes de diciembre en Castilla-La Mancha, 67 lo hicieron voluntariamente; 2 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Navarra (+88,33%), Baleares (+44,48%) y Asturias (+41,76%) a la cabeza, excepto en Murcia en donde cayó un 0,68%

En cuanto a la disolución de empresas, Asturias (+80%), Castilla y León (+44,22%) y Extremadura (+40,91%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla - La Mancha y Galicia las que menos, con retrocesos de un 36,17%, 22,58% y un 9,95%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 56,1% en Castilla-La Mancha en diciembre, hasta las 89 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 15,99 millones de euros, cifra un 2,9% inferior a la de diciembre del año anterior.

DATOS NACIONALES

El número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 7,9% en 2025 respecto al año anterior, hasta sumar un total de 127.533 empresas, su mayor cifra desde 2007, cuando se constituyeron más de 142.700 sociedades, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte registrado en 2025, la constitución de empresas encadena tres años de avances tras los registrados en 2024 (+9,2%) y 2023 (+9,1%). En 2022, las sociedades creadas cayeron un 2,1%, mientras que en 2021, tras el fin de las restricciones asociadas a la pandemia, se incrementaron casi un 28%.

Para la constitución de las 127.533 empresas creadas en 2025 se suscribieron más de 5.766 millones de euros, lo que supone un 1,4% más que en 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 45.217 euros, disminuyó un 6%.

Según Estadística, el número de empresas disueltas se incrementó el año pasado un 3,7% respecto a 2024, hasta un total de 26.073, la segunda cifra más elevada de la serie tras la de 2022, cuando se alcanzó un máximo de 26.238 disoluciones.

Con el ascenso de 2025, la disolución de empresas encadena dos años de aumentos después de que en 2024 subiera un 1,4%.