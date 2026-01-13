C-LM registró 43 accidentes laborales mortales hasta noviembre, 8 menos que en el mismo periodo de 2024

Archivo - Operarios de la construcción trabajando en unas obras - Álex Zea - Europa Press - Archivo

TOLEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los once primeros meses de 2025 en Castilla-La Mancha, lo que supone 19 menos que en igual periodo de 2024, en el que se registraron 51 muertes, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

El mayor volumen de accidente mortales de 2025 se produjo en el lugar de trabajo, con 36, mientras que los accidente in itínere causaron el fallecimiento de 7 personas.

Toledo fue la provincia con mayor volumen de accidente mortales durante los once primeros meses del año pasado, con 13, seguida de Ciudad Real, con 11 fallecidos; Cuenca, con 9 siniestros mortales en el entorno de trabajo; Guadalajara, con 6, y, finalmente, Albacete, con 4.

El descenso en el número de fallecidos estuvo acompañado por un descenso en el total de accidentes laborales de los 23.642 del mismo periodo de 2024 a los 23.167 registrados en 2025, un 2,01% menos.

Sin embargo, se registró un incremento significativo de los accidentes graves en los centros de trabajo, con 188 frente a los 177 de 2024, un 6,21% más. Toledo fue la provincia con más accidentes graves registrados hasta noviembre, con 65, seguida de Ciudad Real, con 42; Albacete, con 33; Cuenca, con 29, y, finalmente, Guadalajara, con 19.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, se registraron 686 fallecimientos en accidente laboral hasta noviembre, 55 menos que en 2024.

La mayor parte de los accidentes mortales del periodo enero-noviembre de 2025 se produjeron por infartos y derrames cerebrales (233), golpes por la caída de un trabajador (92), quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (81) y accidentes de tráfico (65), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 8,2% hasta noviembre de 2025 tras registrarse 550 fallecidos, 49 menos que en 2024, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte cayeron un 4,2%, hasta un total de 136 fallecidos, seis menos que entre enero y noviembre de 2024.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 242, con un descenso del 19,1% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 46 trabajadores, 16 menos que hasta noviembre de 2024, e industria, con cuatro siniestros menos, hasta los 106 fallecidos.

Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con un avance del 21,9%, hasta los 156 trabajadores fallecidos.

El índice de incidencia de accidentes mortales en jornada (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó hasta noviembre un 10,2%, con descensos del 21,1%, 26,8% y 5,2% en servicios, agricultura e industria, respectivamente, pero con un incremento del 18,2% en construcción.

CAEN LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 1,5% en los once primeros meses del año pasado, hasta un total de 574.846, de los que 491.634 se produjeron en el centro de trabajo (-2,1%) y 83.212 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 2,5%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 3.435 hasta noviembre de 2025, un 1,5% menos, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave bajaron un 8,9%, hasta los 874.

Los accidentes leves en jornada de trabajo se redujeron un 2,1%, hasta un total de 487.649, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 2,6%, hasta los 82.202.

631 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 55 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 686 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral entre enero y noviembre del año pasado, 631 eran asalariados, 48 menos que en igual periodo de 2024 (-7,1%), mientras que 55 fallecidos eran trabajadores autónomos, siete menos que en el mismo periodo de 2024 (-11,3%).

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta noviembre del año pasado 26.303 accidentes laborales con baja, un 13,8% menos que en igual periodo de 2024, con 24.408 siniestros en jornada de trabajo (-14,4%) y 1.895 accidentes 'in itínere', un 5,1% menos.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, entre enero y noviembre del año pasado se notificaron 503.493 accidentes sin baja laboral, un 1,7% menos que en el mismo periodo de 2024.