C-LM reivindica su apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente reconociendo a 13 referentes ambientales

Gala de entrega de Premios de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha en Ocaña. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado este miércoles en el municipio toledano de Ocaña el acto institucional del Día Regional del Medio Ambiente 2026, en el que ha entregado los Premios Regionales de Medio Ambiente reconociendo a 13 proyectos, entidades y profesionales en siete categorías por su contribución a la sostenibilidad, la conservación del entorno y la acción climática en la región.

El acto, presidido por el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha contado con la intervención de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha reafirmado el compromiso "firme, sostenido y sin marcha atrás" del Gobierno autonómico con la transición ecológica poniendo en valor el modelo propio de desarrollo sostenible de la región, basado en el equilibrio entre crecimiento económico, cohesión territorial y protección del entorno, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

La consejera ha destacado que Castilla-La Mancha "está demostrando que es posible liderar la acción climática en España desde el ámbito autonómico, con políticas útiles, con inversión pública y contando con la implicación de la sociedad", y ha subrayado que la Comunidad Autónoma está consolidando una hoja de ruta "clara frente a la emergencia climática".

En este sentido, Gómez ha ensalzado el papel de esta región como "referente nacional en energías renovables, economía circular y conservación del medio natural", y ha remarcado que el Gobierno regional "ha actuado con responsabilidad frente a quienes cuestionan la transición ecológica, apostando por políticas públicas que la sociedad nos demanda y un modelo que genera oportunidades, empleo verde y futuro para el medio rural".

La consejera que ha estado también acompañada por el alcalde de Ocaña, Eduardo Jiménez, ha destacado el patrimonio de municipio como es la Fuente Nueva, "una infraestructura hidráulica de gran envergadura del Renacimiento español, que sobre todo representa la resiliencia que hay que demostrar desde todos los ámbitos cuando nos estamos enfrentando a una situación actual tan complicada marcada por el cambio climático".

Asimismo, ha recordado que "este año Naciones Unidas ha decidido que lo más importante era hablar del clima con su lema 'Por el Clima Ya' y nosotros nos sumamos con el nuestro 'Inspirados por la naturaleza, por el clima y por nuestro futuro', incidiendo que estos premios "representan lo mejor de una sociedad comprometida, innovadora y consciente de que proteger el medioambiente no es una opción, sino una obligación con las generaciones presentes y futuras".

PREMIADOS PREMIOS REGIONALES DE MEDIO AMBIENTE 2026

En la categoría de Educación Ambiental han sido reconocidos el CEIP Virgen de la Soledad de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y el IES Fernando de los Ríos de Quintanar del Rey (Cuenca) por sus proyectos de sensibilización ecológica y participación educativa. "Unos proyectos que parten de la comunidad educativa impulsando la economía circular y la preocupación por la conservación del medio natural. Nuestros jóvenes son fundamentales", ha dicho la consejera.

En Medio Natural y Biodiversidad, la Junta Gestora de Montes de Socios Privados de Lagunaseca (Cuenca) y el Jardín Botánico de Albacete han sido premiados por su labor en conservación forestal y protección de la flora. "La Junta Gestora de Montes se ha unido para hacer gestión forestal sostenible y demostrar que, aunque uno pueda ser pequeño, puede hacer cosas muy grandes, y lógicamente merecen nuestro reconocimiento. Al igual que el Jardín Botánico de Albacete, una reserva estratégica de semillas y de plantas que ojalá que no, pero si el clima viniese mal dado, nos permitiría poder contar con una producción vegetal inestimable para la alimentación de las personas", ha señalado Mercedes Gómez.

En Cambio Climático, los galardones han recaído en el espacio Ecoplayer de Castilla-La Mancha Media y en la periodista talaverana e influencer Irene del Río por su labor divulgativa y de concienciación. "Si hablamos de cambio climático, contamos con dos personas referentes no solo por su juventud, sino por su manera de contarlo. Ecoplayer presentado por la periodista Ana Sevilla y la ecoinfluencer Irene del Río son profesionales que nos permiten difundir las verdades sobre el cambio climático, pero sobre todo nos permite acercarnos a los jóvenes que, lógicamente, tienen todavía mucho trabajo que hacer para ayudarnos para erradicarlo".

En materia de Economía Circular se ha reconocido a la empresa Ricopia Technologies S.L. y a la Asociación Profesional castellanomanchega del Champiñón y otros hongos comestibles, por impulsar modelos productivos sostenibles. "Ambos proyectos nos muestran la innovación tecnológica para poder reutilizar material electrónico y el excelente trabajo para producir nuestros magníficos champiñones de La Mancha, haciendo una labor encomiable", ha enfatizado Gómez.

En la categoría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, han sido distinguidas Areniscas Rosal S.A. de Hellín (Albacete) y la Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense (ADESIMAN) por su apuesta por la eficiencia energética y las energías limpias. "Este año hemos querido reconocer a una mina dirigida por mujeres como es Areniscas Rosal, que elabora una piedra natural magnífica con un instrumento que han patentado y que además les permite ser perfectamente respetuosos con el medio ambiente. Y también Adesiman, este grupo de acción local que agrupa a más de 56 municipios y que ha pensado que todos los vecinos tenían la oportunidad de tener una energía más barata a su alcance y están promocionando comunidades energéticas en beneficio de todos esos municipios".

En cuanto a Calidad Ambiental, la iniciativa de Limpieza Voluntaria en las Lagunas de Ruidera ha sido premiada por su contribución a la mejora del entorno natural. "Un ejemplo para muchísimos otros municipios de la región. De verdad, cuando vayamos a cualquier sitio, lo que nos llevemos, nos lo tenemos que volver a traer. Nuestro agradecimiento por este trabajo por haber recogido las grandes cantidades de basura en este espacio natural de las lagunas de Ruidera, que ellos vengan y pongan su granito de arena tan importante a favor de la conservación".

Y, por último, en materia de Gestión Sostenible del Agua, han sido reconocidas la Mancomunidad de Aguas del Piélago y la Agrupación Naturalista Esparvel-Cuenca por sus proyectos de protección y gestión del patrimonio hídrico. "La Mancomunidad de aguas del Piélago, formada por municipios pequeños de la provincia de Toledo que hacen un trabajo excelente para reducir todas las pérdidas que tenían en sus redes y además poner contadores digitales que les está permitiendo ahorrar mucha agua que es lo que hay que hacer. Y, por último, Esparvel Cuenca, por ese trabajo tan excelente con las fuentes naturales de esa provincia y que nos permiten vislumbrar que es posible un futuro mejor para todos los ciudadanos de la región".