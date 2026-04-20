C-LM reivindica en Bruselas el mantenimiento y refuerzo de las políticas de desarrollo rural

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la clausura de la Jornada Europea con Grupos de Desarrollo Rural en el Comité de las Regiones. - JCCM

TOLEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha defendido, en la clausura de la Jornada Europea con Grupos de Desarrollo Rural en el Comité de las Regiones, "no solo el mantenimiento, sino el refuerzo de las políticas de desarrollo rural de la PAC".

"Me da igual que se llamen Pilar II o de otra manera, pero está demostrado que estas políticas funcionan y algo que funciona lo que tenemos que hacer es mejorarlo, en ningún caso retroceder con los recortes que se han planteado", ha dicho Martínez Lizán, que ha dejado claro este posicionamiento durante la clausura de esta Jornada, inaugurada por el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que ha llevado a Bruselas a representantes de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (Recamder), con su presidente a la cabeza, Jesús Ortega, y de los 29 Grupos de Desarrollo Rural que hay en la Comunidad Autónoma.

Durante su intervención, informa el Ejecutivo regional, Julián Martínez Lizán ha subrayado que acabar con el Pilar II sería "desmantelar una de las políticas más eficaces de la Unión Europea y una herramienta clave para el medio rural, ya que ha mostrado su capacidad para generar inversión, empleo y cohesión territorial".

El consejero ha explicado que, para el Gobierno regional, ésta no es una política complementaria sino principal, cuyos resultados están contrastados.

"En nuestra región el desarrollo rural ha impulsado en el período del PDR 2014-2022 más de 6.000 proyectos, ha generado más de 12.000 empleos y ha movilizado más de 520 millones de euros con una ejecución del 100% de los fondos asignados, lo que demuestra la capacidad de los grupos y, en definitiva, de la gente del territorio de gestionar y transformar la financiación europea en resultados reales para la gente", ha indicado el titular regional de Agricultura al respecto.

Unos datos que están teniendo continuidad en el actual período PEPAC 2023-2027, en el que de los 94 millones de euros asignados a las líneas LEADER ya se han ejecutado el 30% del presupuesto y se han puesto en marcha 189 convocatorias.

"Esto ha supuesto apoyo para iniciativas como las convocatorias del Bono de Emprendimiento Rural, una cuestión fundamental, aparejada también a la actividad agraria, para que personas que van a iniciar su actividad por primera vez en el medio rural tengan ese apoyo para hacerse autónomos y generar, no solo empleo, sino también prestación de servicios", ha explicado.

Por otro lado, el consejero ha advertido de que acabar con el segundo pilar o integrarlo en políticas genéricas supondría debilitar al medio rural, lo que supone una "incoherencia" con otros objetivos europeos de sostenibilidad, cohesión territorial y lucha contra la despoblación "y que a la postre debilitaría la PAC y generaría incertidumbre económica".

SERVICIOS PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL MEDIO RURAL

Asimismo, el consejero ha puesto en valor el papel del programa Leader, "uno de los más eficaces para la gobernanza local, para construir Europa desde el territorio y para la participación activa y efectiva en la toma de decisiones a través de los grupos, lo que refuerza el arraigo con el territorio. Las personas que viven en el medio rural también son Europa y no se puede dejarles abandonados a su suerte".

Por todo ello, ha sido contundente al afirmar que el desarrollo rural no es un gasto sino una inversión estratégica. "Eliminarlo sería renunciar a una de las políticas más eficaces, que mejor funcionan y que más oportunidades generan en nuestros pueblos".

Asimismo, ha recordado que, a través de los Grupos de Desarrollo Rural, estos recursos están promoviendo el emprendimiento, inversiones, diversificación económica y la prestación de servicios necesarios en el medio rural, como tiendas de ultramarinos, pequeños comercios, dentistas, peluquerías, etcétera.

Julián Martínez Lizán ha indicado que servicios como tiendas, dentistas o cualquier actividad que se pueda ofrecer como servicio a los ciudadanos de nuestro territorio se verían afectados por el recorte del Pilar II de la PAC.

"Evidentemente, si algo regula de forma importante la Política Agraria Común es, precisamente, las ayudas a la agricultura, pero es que un agricultor, además de ser agricultor, es ciudadano y, por lo tanto, cualquier cuestión que esté vinculada al desarrollo de su vida tiene afección. En este caso, las líneas de cohesión territorial que establece el desarrollo rural a través del Pilar II son fundamentales en toda su amplitud para poder seguir desarrollando la vida en los pueblos".

Todo ello sin olvidar una "cuestión clave" y es la vinculación entre el desarrollo rural y el relevo generacional en el sector agrario. En ese sentido, hay que tener claro que atraer y retener a los jóvenes en el campo no solo depende de las ayudas a la incorporación, sino de resolver otras cuestiones como el acceso a la tierra, las dificultades de financiación, la rentabilidad de las explotaciones o la falta de servicios en el medio rural.

"Por tanto, si queremos atraer y retener talento joven necesitamos algo más que incentivos económicos, debemos contar con territorios vivos en los que haya servicios, oportunidades de trabajo, de ocio e infraestructuras básicas educativas y sanitarias que hagan apetecible desarrollar un proyecto de vida en los pueblos", ha indicado Martínez Lizán.

Por último, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha advertido de que debilitar el medio rural supone un riesgo para la soberanía y la seguridad alimentaria de Europa en un contexto cada vez más incierto.

"Desde el Gobierno regional y desde nuestra comunidad autónoma lo tenemos claro: debemos preservar el segundo pilar como eje estructural de la PAC, debemos mantener el programa Leader y rechazamos cualquier recorte de esta política", ha zanjado.