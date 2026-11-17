Archivo - Museo de Santa Cruz en Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado que el catálogo 'Tesoros del Museo de Santa Cruz' contribuye a acercar el patrimonio histórico y artístico a la ciudadanía y refuerza el servicio público de los museos.

Olmedo ha explicado que la protección y conservación del patrimonio constituyen objetivos esenciales de los museos, pero ha incidido en que estas instituciones también tienen una responsabilidad fundamental en su divulgación, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que el catálogo pone las colecciones a disposición de la sociedad, favorece su conocimiento y permite difundir el patrimonio que ha conformado la historia de Toledo a lo largo de los siglos y que aporta, además, claves para comprender la historia de España.

La publicación reúne estudios de especialistas en historia del arte, arqueología, patrimonio y museología, y se organiza en tres grandes bloques: la historia del Museo de Santa Cruz y sus filiales, las colecciones de Bellas Artes y Artes Decorativas y los fondos arqueológicos vinculados a la historia de Toledo.

El volumen incluye trabajos sobre obras de El Greco, pintura del Siglo de Oro y arte contemporáneo, así como sobre la Prehistoria, el mundo romano y la Edad Media.

Entre sus aportaciones destaca una investigación inédita que recupera las trayectorias de 10 mujeres que asumieron responsabilidades directivas, técnicas y de gestión en el Museo de Santa Cruz y en el sistema museístico toledano durante buena parte del siglo XX.

El estudio reconoce su contribución a la conservación, la investigación y la organización de las colecciones, una labor que apenas había tenido presencia en los relatos históricos de la institución.

La viceconsejera ha puesto en valor el trabajo colectivo de los profesionales y especialistas que han hecho posible este catálogo, concebido inicialmente para acompañar una exposición temporal y convertido ahora en una obra de referencia para el estudio del museo.

Asimismo, ha resaltado la importancia de seguir investigando, conservando y difundiendo unas colecciones que permiten conocer la evolución cultural de Toledo y su provincia desde la Prehistoria hasta la actualidad.