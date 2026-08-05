C-LM reivindica la fortaleza del sector vitivinícola en la cesión de la sede de la DO Valdepeñas a InterValdepeñas

Cesión de la sede de la DOP Valdepeñas a la nueva Asociación Interprofesional del Vino. - JCCM

CIUDAD REAL 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor la evolución favorable del sector vitivinícola regional en los mercados internacionales, con unas exportaciones de vino y derivados que han alcanzado los 303,9 millones de euros durante los cinco primeros meses de 2026.

Así lo ha destacado este miércoles el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, durante su visita, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, a InterValdepeñas, con motivo de la cesión de la sede de la DOP Valdepeñas a la nueva Asociación Interprofesional del Vino, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Caballero ha destacado los últimos datos correspondientes al mes de mayo, cuando las exportaciones de vino y derivados alcanzaron los 61,8 millones de euros. Respecto al mes anterior, el valor exportado creció un 6,5% y el precio medio aumentó un 10,8%, hasta situarse en los 0,87 euros por litro, el nivel más elevado de 2026.

"El objetivo no es únicamente vender más vino fuera de nuestras fronteras, sino conseguir que cada vez tenga mayor valor y reconocimiento. Y los últimos datos muestran que estamos avanzando en esa dirección", ha señalado el vicepresidente segundo.

En este sentido, ha indicado que la región mantiene su posición como principal comunidad autónoma exportadora en volumen, concentrando cerca del 48,5% del total exportado por España. "Detrás de estas cifras hay agricultores, cooperativas y bodegas que están haciendo un enorme esfuerzo por modernizarse, ganar competitividad y llevar nuestros vinos cada vez a más mercados", ha remarcado.

En este sentido, ha señalado a Valdepeñas como "un buen ejemplo de esa vocación internacional", con vinos presentes en mercados europeos como Alemania, Países Bajos o Suecia y en otros países como Japón, Canadá, Reino Unido o Suiza.

NUEVA ETAPA EN LA DOP VALDEPEÑAS

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán también ha puesto en valor que la entrega de llaves simbólica realizada esta mañana "es mucho más que la cesión de un espacio, representa el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con un sector, con la ciudad de Valdepeñas y con una de las denominaciones de origen más representativas de nuestra región y nuestro país".

El consejero ha recordado que el Gobierno regional "no ha dejado sólo en ningún momento a los más de 1.200 viticultores que pertenecen a la DOP Valdepeñas", actuando como órgano de gestión durante más de cuatro años y fomentando su participación en todas las ferias de promoción bajo el paraguas de la marca Campo y Alma.

También ha puesto en valor el esfuerzo conjunto realizado por la Administración regional y el sector, "un trabajo colectivo que no podemos negar que ha sido complicado, pero que finalmente ha dado frutos", primero con la firma de los estatutos de la nueva Interprofesional del Vino de la DO Valdepeñas, que tuvo lugar el año pasado, y ahora con la cesión efectiva del patrimonio, acto que viene a culminar un proceso jurídico y administrativo para garantizar la adecuada conservación y continuidad del patrimonio vinculado a esta Denominación.

Con la entrega de estos bienes a InterValdepeñas, el consejero ha asegurado que se abre una nueva etapa basada en la colaboración entre el sector productor, el sector comercializador y la Administración regional, con el objetivo común de fortalecer el prestigio, la calidad y la proyección de los vinos de Valdepeñas.