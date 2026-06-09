C-LM reivindica el impacto de la tecnología sanitaria en todas las etapas vitales

Inauguración de la exposición en el CRID de Talavera. - JCCM

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que la innovación y la tecnología sanitaria pueden mejorar la vida de las personas en todas las etapas, por lo que es fundamental "sensibilizar a la ciudadanía" sobre la importancia que tienen los avances médicos en esta materia.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Juan Pedro de Ruz, durante la inauguración de la exposición titulada 'Las otras fotos de tu vida' en el Centro Regional de Innovación Digital (CRID), según ha informado la Junta en nota de prensa.

En la cita ha estado también la vicepresidenta de la Fundación Fenin, de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Miriam Bascones, y el responsable de Comunicación Corporativa de Fujifilm, Salvador Luna.

En este contexto, De Ruz ha expuesto que desde el Gobierno regional se está "potenciando el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma a nivel tecnológico fomentando que sea más competitivo e innovador" y todo ello se hace a través de un ecosistema como el CRID, formado por 18 multinacionales del sector, socios regionales, centros de Formación Profesional y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Todo este trabajo, hecho con la colaboración público-privada, se está llevando a cabo entorno a seis centros de conocimiento, como son la computación en la nube, inteligencia del dato, ciberseguridad, minería de procesos y automatización, servicios digitales a la ciudadanía y salud digital, el sexto y último en incorporarse.

Al respecto, el director general ha señalado que el centro de conocimiento de salud digital busca "impulsar la transformación digital del sistema sanitario digital, promover el uso de la tecnología de imagen médica, el uso de la Inteligencia Artificial, del Big Data o del análisis predictivo en los entornos clínicos".

Además, ha querido añadir que este uso de la IA, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, se está haciendo de manera "sostenible, eficiente y reutilizable". De esta manera los proyectos no se hacen de forma aislada, sino bajo un marco de trabajo corporativo que permite reutilizar componentes y, a su vez, ser más ágiles en el desarrollo de nuevos proyectos de IA generativa.

El director general también ha insistido en la importancia del componente sostenible que se incorpora a los proyectos, siguiendo patrones ambientales y de eficiencia energética, sin olvidar la aplicación de otros conceptos como la ética y la confiabilidad o la transparencia.

Hace alrededor de un año que la multinacional japonesa Fujifilm y su socia regional, Madrija, se incorporaron al CRID de la mano del centro de conocimiento de salud digital, en un acto encabezado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, con el aliciente de aumentar la capacidad innovadora y conocimiento tecnológico a Castilla-La Mancha.

Desde su creación, el CRID se ha convertido en una plataforma del saber tecnológicos y actualmente posee uno de los mejores directorios del país, con referentes mundiales y más punteras en el sector de la tecnología.

Esta muestra fotográfica, impulsada por Fundación Fenin y Fujifilm, pone el foco en cómo la tecnología sanitaria mejora la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas a lo largo de todas las etapas vitales. La exposición cuenta con 14 paneles de gran formato, con testimonios reales y ha recorrido espacios de referencia en el país, como la Estación de San Justa (Sevilla), el Congreso de Sedisa en Zaragoza o varios hospitales de Madrid. El CRID acogerá esta muestra entre los meses de junio y agosto.