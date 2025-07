C-LM relanza su campaña de verano contra la violencia sexual bajo el lema 'Bro, de fiesta la violencia sexual no renta' - JCCM

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este lunes, en el Palacio de Fuensalida, la campaña institucional de verano contra las agresiones sexuales, con el objetivo de seguir sensibilizando, especialmente a la población joven, sobre la importancia del consentimiento en los espacios de ocio.

Bajo el lema 'Bro, de fiesta la violencia sexual no renta. Solo con consentimiento es OK', el Gobierno regional impulsa una campaña directa y con un mensaje claro: la violencia sexual no tiene cabida en nuestras fiestas, ha informado la Junta en nota de prensa.

El acto ha comenzado con la proyección del spot de la campaña. Tras ello, durante la presentación, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha subrayado que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos enviar un mensaje directo a las personas más jóvenes de nuestra región, que se sientan interpeladas, porque también es responsabilidad de ellos hacer de los sitios de ocio un espacio libre de violencia. Porque no hay excusas. Porque sin consentimiento no es deseo, es violencia".

Como acción principal de esta campaña, el Ejecutivo autonómico ha impulsado la creación de una canción original titulada 'Mira a tu alrededor', compuesta e interpretada por la artista castellanomanchega, Itziar Gregorio, junto a un videoclip grabado en las cinco provincias de la región. La pieza está pensada para sonar en fiestas, eventos y celebraciones de todo el territorio durante el verano y convertirse en un mensaje claro de prevención en los entornos de ocio.

"Queremos que esta canción se convierta en himno y en recordatorio también, la noche es para que podamos disfrutarla todos y todas, libres de sin violencia sexual", ha añadido la consejera, quien también ha señalado que "esta campaña no es solo comunicación, es sensibilización; es prevención y es política pública al servicio de una sociedad más segura, más consciente e igualitaria".

Entre las acciones previstas dentro de la campaña, el Gobierno regional distribuirá 1.300.000 servilletas con el lema y los teléfonos de atención a víctimas (016 y 900 100 114) en bares y restaurantes de toda la región, en colaboración con la Federación Regional de Hostelería y Turismo. También se repartirán 20.000 pegatinas con un código QR que enlaza al videoclip.

Además, la campaña será emitida en medios de comunicación regionales, como prensa, radio y televisión, y todo el material (canción, vídeo, cartelería, recursos gráficos y digitales) estará disponible en la web del Instituto de la Mujer para su descarga y difusión por parte de ayuntamientos, centros de la mujer, entidades y ciudadanía en general.

La consejera ha querido poner el foco en la persistencia de esta forma de violencia: "En nuestra región se registra una agresión sexual con penetración cada tres días. Es insoportable y la sociedad en su conjunto tiene que concienciarse de que no es de recibo que el 50 por ciento de la población viva con miedo de sufrir una agresión sexual".

"El 92 por ciento de las mujeres que sufren violencia sexual fuera de la pareja no denuncia y este es un dato que también nos tiene que hacer reflexionar. Por eso esta campaña es ahora más necesaria que nunca", ha añadido.

"La violencia sexual no es un problema privado, es un problema público y social, y erradicarla depende de todas, pero especialmente, también, de todos", ha declarado la consejera.

El acto, al que ha asistido la directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna, ha finalizado con la actuación en directo de Itziar Gregorio y con la proyección del videoclip que acompañará durante todo el verano las fiestas de Castilla-La Mancha.