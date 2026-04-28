C-LM rememora el primer año del apagón, que dejó hospitales y colegios bajo mínimos y trenes varados por toda la región

Archivo - Vecinos de Brazatortas ayudan a pasajeros de tren afectados por el apagón. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 28 de abril de 2025, justo hace un año, Castilla-La Mancha y toda España se quedaban a oscuras a plena luz del día en un apagón histórico que dejó en la región colegios cerrados, hospitales operando bajo mínimos y miles de personas varadas por toda la red de ferrocarriles castellanomanchega.

Una jornada que se vivió entre el desconcierto inicial hasta que se conoció lo que estaba ocurriendo, la falta de comunicación en un día en el que las radios fueron la única fuente de información durante muchas horas y las afecciones que sufrieron tanto las administraciones como cada ciudadano y cada casa a título individual.

Un desconcierto que se refleja en que el Servicio de Emergencias 112 de la región recibió más de 12.000 llamadas el día del apagón, triplicando así el volumen normal de atenciones.

Así, tras los primeros momentos de confusión, el Gobierno regional, a las 13.15 horas de ese mismo lunes, activaba el Plan Territorial de Castilla-La Mancha (Platecam) en Fase de Emergencia --Situación Operativa 1-- cuando se confirmó la magnitud del apagón.

Al mismo tiempo se constituyó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecop), bajo la dirección del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, para llevar a cabo la dirección de la emergencia y dar respuesta a las incidencias provocadas por la falta de suministro eléctrico, como la atención a personas atrapadas en ascensores, a pasajeros de trenes parados en la Comunidad Autónoma, mantenimiento de las infraestructuras críticas, hospitales, servicios sanitarios y sociosanitarios, y personas dependientes de oxigenoterapia.

Ante la incertidumbre con respecto a la posible duración de la situación de emergencia y para garantizar la coordinación y movilización de todos los recursos necesarios, incluidos los del Estado, para dar respuesta a los incidentes que se pudieran producir, la dirección del Platecam elevó el nivel del Platecam a Situación Operativa 2 a las 16.00 horas del mismo lunes.

También el día 28, a las 19.00 y a las 23.00 horas, se reunió el Cecopi, presidido por el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y bajo la dirección del Plan a cargo de Juan Alfonso Ruiz Molina; con el fin de valorar la evolución de la emergencia, así como evaluar la recuperación del sistema eléctrico.

En la reunión de las 19.00 horas se decidió, por motivos de prudencia, decretar el cierre de los centros educativos el día 29, hasta la total normalización de la situación y la recuperación de la electricidad en todos los centros de enseñanza, así como de la suspensión de la actividad sanitaria programada para esa jornada.

También, desde la Consejería de Sanidad se informó de la correcta cobertura de los servicios sanitarios y de la atención a los pacientes que recibían tratamiento de oxigenoterapia en los domicilios.

EMERGENCIA NACIONAL

Posteriormente, el Ejecutivo autonómico, tras consulta previa recibida mediante correo electrónico desde el Centro Nacional de Emergencias (Cenem), remitido a todas las comunidades autónomas, en el que se solicitaba si se quería la declaración de emergencia de interés nacional por el episodio del apagón eléctrico, respondió afirmativamente a dicho requerimiento.

De esta forma, se declaraba la situación de emergencia de interés nacional en la Comunidad Autónoma --Situación Operativa 3-- del Platecam, tal y como se trasladó tras la reunión de las 23.00 horas del mismo día del apagón.

VUELVE LA NORMALIDAD

Ya el martes, día 29, la actividad comenzaba a las 8.00 horas con una nueva reunión en un escenario en el que se estaba ya recobrando el restablecimiento del suministro eléctrico; y una segunda, a las 13.00 horas, tras la que la dirección del Cecopi acordaba solicitar al Ministerio de Interior desactivar la emergencia nacional y bajar al Nivel 2, tras la evolución favorable de la situación, que aún más rebajado hasta el Nivel 1 a las 20.00 horas.

Finalmente, ya el miércoles, día 30, a las 12.30 horas, la región desactivaba el Platecam tras la recuperación del suministro eléctrico.

CAOS FERROVIARIO Y COLEGIOS Y HOSPITALES AFECTADOS

Al margen de la actividad gubernamental para atajar el problema, los centros educativos y los hospitales vivieron una jornada inusual. Así, la Comunidad Autónoma suspendía la actividad lectiva en toda la región para el día siguiente, martes, ante la "incertidumbre" sobre el restablecimiento del servicio eléctrico y los problemas que pudieran derivar del mismo, aunque el miércoles ya se recuperaba la normalidad.

En cuanto a los hospitales, aunque pudieron funcionar con normalidad, también se suspendió toda la actividad sanitaria programada para el día siguiente y walkie talkies y generadores eléctricos se convirtieron en la tabla de salvación de los centros sanitarios.

Y la red ferroviaria también vivió un día aciago, con hasta 4.500 pasajeros de 20 trenes distintos afectados en la región por la falta de energía eléctrica, lo que hizo que estaciones como las de Guadalajara, Puertollano, Cuenca, Albacete o Ciudad Real permanecieran abiertas para acoger a los viajeros y que, incluso, más de 400 personas tuvieran que pasar la noche en un pabellón de Cuenca.

Sin embargo, Geacam atendió a estas personas distribuyendo más de 3.500 cenas y 2.500 desayunos para los pasajeros que se encontraban en las estaciones y albergues establecidos.

El propio lunes por la tarde noche la región iba recuperando la luz, aunque Castilla-La Mancha era una de las últimas regiones en restablecer el suministro, y el martes por la mañana la electricidad estaba recuperada al 100% en todo el país.

Tras el susto del día anterior, los colegios abrieron, los hospitales reanudaron la normalidad en la atención sanitaria y los pasajeros pudieron continuar a su camino, dejando atrás un día que nadie podrá olvidar.