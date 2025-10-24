C-LM renovará el convenio de transportes con la Comunidad de Madrid para facilitar la movilidad de 80.000 personas

Emiliano García-Page durante la inauguración de la XVIII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (Ameclm) en Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gobierno de Castilla-La Mancha renovará "antes de que acabe el año" el convenio con la Comunidad de Madrid para el transporte de viajeros con "más de 80.000 beneficiarios" en la región.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su participación en la inauguración de la XVIII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (Ameclm) en Guadalajara.

El mandatario regional ha subrayado que el acuerdo se articula especialmente con el ámbito universitario, con la Universidad de Castilla-La Mancha, "pero también con la de Alcalá de Henares, que cubre el campus de Guadalajara".

Desde la Junta se ha destacado que se ha destinado más de 68 millones de euros a la inversión en desarrollo de transportes para viajeros, además de hacer frente a una deuda de 13 millones de legada por el anterior ejecutivo autonómico.