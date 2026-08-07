C-LM reparte 346.000 euros en impulsar 14 proyectos de Educación para el Desarrollo en la región. - JCCM

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto y abonado la convocatoria de subvenciones para proyectos de Educación para el Desarrollo correspondiente a 2026, destinando 345.890 euros a la financiación de 14 proyectos que se desarrollarán en toda la región con el objetivo de fomentar una ciudadanía crítica, solidaria y comprometida con los derechos humanos, la igualdad y el desarrollo sostenible.

Esta línea de ayudas, impulsada por la Consejería de Bienestar Social, constituye una de las principales herramientas de la política regional de cooperación internacional para acercar la Agenda 2030 a la ciudadanía castellanomanchega y reforzar valores como la solidaridad, la igualdad, la justicia social o el respeto al medio ambiente.

Según informa el Ejecutivo, la convocatoria ha recibido 33 solicitudes. Tras la revisión de los requisitos, 28 proyectos fueron admitidos y valorados, de los que 21 superaron la puntuación mínima establecida en las bases reguladoras.

Finalmente, los 14 proyectos que obtuvieron las mejores puntuaciones en el proceso de valoración han resultado beneficiarios de estas ayudas, cuyo importe ya ha sido abonado por el Gobierno regional.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LAS CINCO PROVINCIAS

Los proyectos financiados se desarrollarán tanto en el ámbito de la educación formal como fuera de él, además de impulsar actuaciones de sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad en la región.

Las iniciativas llegarán a centros educativos, universidades, asociaciones, entidades sociales y municipios de toda la Comunidad Autónoma mediante actividades de formación, campañas de sensibilización, talleres, recursos educativos, exposiciones, acciones de voluntariado, materiales didácticos y proyectos innovadores relacionados con la Agenda 2030.

Entre los ámbitos de actuación destacan la educación para la ciudadanía global, la igualdad entre mujeres y hombres, el consumo responsable, la justicia climática, el comercio justo, la prevención de la mutilación genital femenina, el derecho a la alimentación, la movilidad sostenible o el fortalecimiento del voluntariado y de la participación social.

Los proyectos financiados serán desarrollados por entidades con una amplia trayectoria en cooperación internacional, como Médicos del Mundo, SOLMAN, Manos Unidas, UNRWA, YMCA, Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cruz Roja, Asamblea de Cooperación por la Paz, AIETI, Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, Proyecto Kieu, DIDESUR, Kirira y la Asociación Altrantrán-El Rincón Lento.