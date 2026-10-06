C-LM respeta la huelga general y entiende las movilizaciones que protejan el sentir social desde el movimiento sindical

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha afirmado este martes que respeta la convocatoria de la huelga general anunciada por los sindicatos, al tiempo que ha dicho que en entiende aquellas movilizaciones que protejan el sentir social desde el movimiento sindical.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.

"El derecho a la huelga general es inherente a la actividad sindical y, por tanto, lo respeto profundamente", ha subrayado la consejera, que ha añadido que, ante la convocatoria "precipitada" de elecciones, entiende las movilizaciones "por un tema tan esencial y tan preocupante para la gente".

Ha dejado claro que "siempre" ha sido respetuosa con los movimientos sindicales y con las decisiones de la patronal, "y lo voy a seguir siendo en mis competencias en la Consejería de Economía, que tiene en su seno el diálogo social".

"Por tanto, respeto y entendimiento a aquellas personas que ven que, ante un posible gobierno muy dirigido hacia la ultraderecha, puedan peligrar algunos de sus derechos sociales más básicos, como es el tema de la vivienda", ha concluido.

FARCAMA

En otro orden de cosas, preguntada por si peligra la inauguración de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) prevista para este miércoles, 7 de octubre, debido a la lluvia, Franco ha señalado que la agenda del Gobierno se mantiene para la presentación de la Feria.

"Ha habido otros Farcama ya con lluvia, y los artesanos y artesanas van a estar. O sea que nada tiene que cambiar con el pistoletazo de salida de Farcama. Vamos a ver cómo va el tiempo pero, en principio, la agenda de Gobierno para mañana se mantiene y vamos a ver cómo de lluvioso está el día", ha zanjado.