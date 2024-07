C-LM sigue sin ver necesaria una ley regional de memoria democrática porque se siente representada por la norma estatal

GUADALAJARA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha recalcado en Guadalajara la importancia de no generar ruido ni conflicto en torno a las políticas de memoria histórica, por respeto a las víctimas, y de tratar "sin sectarismo, polémica ni partidismo y con el máximo rigor científico" y "sin ánimo de revancha" estos asuntos, recalcando que en la región sigue sin considerarse necesario elaborar una ley regional de Memoria Democrática porque se consideran perfectamente representados en la estatal.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la firma del acuerdo de colaboración para el desarrollo de proyectos de memoria democrática que él mismo ha suscrito con el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, en el edificio multidepartamental de Guadalajara, con el fin de que conozca la verdad sobre la Guerra Civil y la Dictadura posterior y de que esta pueda ser difundida y divulgada, especialmente para que los más jóvenes puedan conocerla. En este sentido, ha hecho hincapié en no entender que en determinadas comunidades autónomas se deroguen, por exigencias de la "ultraderecha", las leyes regionales si no es para cumplir estrictamente con lo que exige la ley estatal.

Caballero ha recordado el "importante" protagonismo de Guadalajara en la contienda y de manera concreta a través de la batalla de Guadalajara, y ha incidido en que el mejor homenaje que se puede realizar a las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura es que "no se discuta y que no haya conflicto político y social" en torno a su memoria.

En este sentido, el vicepresidente ha explicado que por eso en Castilla-La Mancha no se ha querido tener una ley propia y no entiende que se produzca esa derogación en distintas regiones por una exigencia de los pactos de gobierno de la "ultraderecha" al considerar que "no tiene lógica si al final hay que cumplir con la ley estatal".

"Resulta imprescindible conocer los hechos, dignificar los espacios, señalizar los lugares de memoria y dar a conocer, especialmente a los más jóvenes, todo esto con el máximo de veracidad", contando para ello con la tres universidades con presencia en la región, una de ellas con la que ahora se ha suscrito el acuerdo. "Hay que obviar cualquier elemento de conflicto y de enfrentamiento político, eso me parece lo más importante", ha insistido.

Ante la presencia de responsables del Foro por la Memoria, la Fundación Largo Caballero, UGT y la Universidad de Castilla-La Mancha, el vicepresidente se ha congratulado por la materialización de un "compromiso y objetivo" del Gobierno de Castilla-La Mancha que pasa por conseguir que los temas vinculados con la Memoria Democrática "sean una parte importante del conocimiento de la historia de la región y lo sean sin polémica y sin enfrentamiento partidista y social".

En esta línea, Caballero ha destacado el hecho de que si bien no se puede decir que haya un consenso de todas las fuerzas políticas al respecto "al menos no existe una discrepancia pública". "El bien no hace ruido y el ruido no hace bien", ha subrayado.

Con respecto al acuerdo suscrito con la UAH, este permitirá un análisis científico y riguroso del conocimiento de los hechos sucedidos durante la Guerra Civil y la Dictadura y la represión posterior, una labor que se realizará con el apoyo económico del Gobierno regional y la aportación de personal y de medios por parte de la universidad.

Todo ello con el objetivo de "conocer la verdad de un periodo muy triste de nuestra historia" y de "reconocer" todo lo ocurrido pero "sin ningún ánimo de revancha" sino con "un deseo de concordia absoluta", ha subrayado el vicepresidente.

También permitirá "atender" todos los procesos de desaparición, de violación de los derechos humanos, "con independencia del bando en el que se produjeran", ha abundado Caballero, reconociendo que estas manifestaciones pueden generar polémica y que en las redes sociales "le pongan a caer de un burro", pero ha recalcado que "esta es la consideración estricta de la Ley Estatal de Memoria Democrática".

En el caso concreto de Guadalajara ha admitido que en el ámbito de las fosas queda mucho trabajo por hacer de localización, identificación y exhumación, pero ha asegurado que hay presupuesto suficiente y voluntad política de actuar si hay rigor científico para ello.

Además, ha declarado que, al mismo tiempo, se hará una aportación de este conocimiento del mapa de fosas de esta provincia al regional y al nacional posteriormente. Espera que esto sirva en un futuro para tener "una sociedad más plural y tolerante, que admita la diversidad y celebre las diferencias ideológicas, porque es de lo que se trata en un país democrático".

Por su parte, para el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, este acuerdo supone "dar un nuevo impulso a la alianza en materia de Memoria Democrática" cuyos pasos iniciales tuvieron lugar a finales de 2023.

Según Saz, se trata de un compromiso compartido por la UAH y la Junta con los derechos humanos y los valores democráticos. Son actuaciones que pretenden dar respuesta a la exigencia de "justicia, veracidad y reparación que reclaman las víctimas, cuyas profundas heridas se abrieron en uno de los episodios más oscuros de nuestra historia", ha subrayado.

"Es el momento de cerrar definitivamente esas heridas y reivindicarnos como una democracia plena en la que prevalecen la dignidad y los derechos fundamentales", ha concluido.