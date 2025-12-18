C-LM, sindicatos, patronales y enseñanza privada-concertada firman acuerdo para jubilaciones parciales de profesorado

Gobierno Regional, Sindicatos, Patronales Y Enseñanza Privada-Concertada Firman Un Acuerdo Para Las Jubilaciones Parciales Del Profesorado. - JCCM

TOLEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, las organizaciones sindicales, las organizaciones patronales y los titulares de enseñanza privada-concertada han firmado un acuerdo que regula las jubilaciones parciales del profesorado de centros privados concertados para los años 2026 y 2027.

En concreto, el acuerdo ha sido rubricado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en representación del Gobierno regional; por José Javier Grijalbo Manrique, en representación de la Confederación Española de Centros de Enseñanza de C-LM (CECE-CLM); por Isabel Herrero Alía, en representación de la Federación de Religiosos de Enseñanza de Escuelas Católicas de C-LM (FERE-CECA); y por Ángel Gómez García, en representación de la Unión de Cooperativas de Enseñanza (UCE-CM).

También ha sido suscrito por Iván Herrán García, en representación de Plena Inclusión C-LM; por Antonio Romero Márquez, en representación de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha (FE CCOO); por Juan Jesús Batanero Bachiller, en representación de Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE); por Fernando Villamor Gonzalez, en representación del sector de Enseñanza UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha (UGT-SP C-LM); y por Tomás Seco de Herrera Carrasco, en representación de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Castilla-La Mancha (USO).

El acuerdo podrá beneficiar a un total de 3.847 docentes de niveles educativos privados concertados incluidos en la nómina de pago delegado que preste servicios en los centros privados concertados de enseñanza ubicados en la Comunidad Autónoma, ha informado la Junta en nota de prensa.

El Gobierno regional se compromete a financiar la totalidad de los gastos de nómina y Seguridad Social derivados de la jubilación parcial del personal docente (tanto del jubilado parcial como del relevista), en los centros concertados que cobran mediante pago delegado, así como en las cooperativas financiadas mediante módulo íntegro, hasta que el jubilado cumpla la edad ordinaria de jubilación, de acuerdo con una serie de condiciones.

El acuerdo tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, en cuanto al inicio de las jubilaciones parciales y durante el tiempo necesario hasta que los jubilados parciales alcancen la edad legal de jubilación. Podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes.