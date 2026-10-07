C-LM solicita zona catastrófica para Quintanar, Miguelturra, Manzanares, Illescas, Tomelloso y Madrigueras por lluvias

Madrigueras - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida como "zona catastrófica", para los municipios que han sufrido las lluvias torrenciales de los últimos días. Entre ellos, se encuentran Quintanar de la Orden, Miguelturra, Manzanares, Illescas y Tomelloso, si bien la situación es especialmente complicada en Madrigueras, situado en la Mancha Albaceteña. El objetivo es movilizar fondos estatales que contribuyan a reparar los daños, especialmente en viviendas y negocios.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha informado de esta decisión y de la desactivación, esta misma mañana, del plan Meteocam, que permanecía activo desde el pasado 1 de octubre, ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera ha comenzado su comparecencia con un recuerdo a Laura, la mujer de 100 años que falleció en su vivienda a causa de las inundaciones en Madrigueras. La portavoz ha trasladado el cariño del Gobierno regional a su familia y a sus seres queridos, así como a los vecinos y vecinas que todavía trabajan para limpiar sus casas y recuperar su vida cotidiana.

La portavoz ha aclarado que la solicitud aprobada por el Consejo de Gobierno se extiende a todos los municipios afectados y da continuidad al anuncio que realizó el presidente Emiliano García-Page durante su visita a la localidad albaceteña este fin de semana.

"La reconstrucción no termina cuando se retira el agua", ha señalado Padilla, quien ha incidido en que quedan desperfectos por reparar y trámites por resolver. Por ello, ha subrayado que las administraciones deben seguir acompañando a las personas afectadas y ayudarles a resolver los trámites necesarios para reparar los daños y recuperar su vida cotidiana.

LA VUELTA A LAS AULAS Y LA ATENCIÓN SANITARIA

Mientras continúan los trabajos de limpieza y recuperación en Madrigueras, la escuela infantil y los centros de Educación Infantil y Primaria han podido retomar su actividad, tal y como ha indicado la portavoz. Una reapertura que ha sido posible tras las labores de limpieza de las instalaciones y de acondicionamiento de los accesos realizadas durante el fin de semana.

La asistencia sanitaria se ha mantenido desde el primer momento y sigue prestándose en unas dependencias cedidas por Cruz Roja, cuya colaboración ha agradecido la portavoz. Padilla ha destacado así la importancia para las familias de poder llevar de nuevo a sus hijos e hijas a clase y seguir contando con atención sanitaria mientras se reparan los daños en el municipio.

También ha agradecido el trabajo de los bomberos, Protección Civil, la Guardia Civil y el conjunto de los servicios públicos, junto con la solidaridad de los vecinos y vecinas que han ayudado durante estos días. "La ciudadanía necesita que todas las administraciones trabajemos de la mano", ha afirmado. En este sentido, ha destacado la colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha, los ayuntamientos, la Diputación de Albacete y el Gobierno de España, tanto para atender la emergencia como para continuar con la recuperación.

Desde su activación el 1 de octubre, el nivel y el ámbito territorial del METEOCAM se han adaptado a la evolución de las lluvias y a los avisos de AEMET. Durante este episodio también se han enviado dos alertas a la población a través del sistema ES-Alert.