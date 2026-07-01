C-LM "sospecha" que instituciones de la CCAA gobernadas por PP no han presentado alegaciones y lo ve "grave"

La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene "sospechas bastante fiables" de que es posible que instituciones como ayuntamientos y diputaciones de la región gobernadas por el PP no han presentado a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación (2020-2033) que afectan a las siete cuencas que atraviesan el territorio de la Comunidad Autónoma, algo que ha considerado "grave".

A preguntas de los medios, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha considerado "raro" el "silencio" por parte de esos ayuntamientos y diputaciones gobernados por el PP.

A su juicio, no haber presentado esas alegaciones se explica que "no defienden los intereses de Castilla-La Mancha" y no lo hacen o "porque no han hecho su trabajo o porque no quieren incomodar al PP nacional, que defiende unos intereses hídricos totalmente distintos a los que defendemos en Castilla-La Mancha".

"No quieren incomodar a sus compañeros de otras comunidades autónomas que defienden evidentemente los intereses de sus comunidades autónomas", ha añadido Padilla, que no se cree que si hubieran hecho esas alegaciones al Gobierno de España "no lo hubieran hecho público".

Si eso se confirmase, ha proseguido la portavoz, el Gobierno quiere darles "la oportunidad" de adherirse a las cien alegaciones que ha presentado el Ejecutivo regional, que sí ha hecho su trabajo presentado alegaciones a todas las cuencas que les afectan y proponiendo ayudas que van a beneficiar los intereses concretos de la gestión del agua en los municipios.

"Creo que es importante que vayamos a una, lo decimos siempre, y hay que ir, no solo decirlo, sino hacerlo", ha indicado, convencida de que al PP "no le queda otra", pues de lo contrario "estará dando un paso muy grave en contra de los intereses de Castilla-La Mancha, escondiendo la cabeza debajo de la tierra".

Preguntada por si otras comunidades autónomas han presentado alegaciones al nuevo ciclo de planificación hidrológica, ha señalado que "es muy probable" que lo hayan hecho, aunque no le consta esa información.