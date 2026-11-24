La 'Semana Europea de la Prevención de Residuos'. - JCCM

TOLEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS9

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, se ha sumado a la celebración de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR) - , que se desarrolla del 21 al 29 de noviembre bajo el lema 'Cuestionamos nuestras decisiones. ¡Valoramos nuestros recursos!', con una programación de actividades orientadas a promover la prevención de residuos y fomentar una reflexión colectiva sobre el uso responsable de los recursos naturales.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha señalado que "la prevención de residuos constituye uno de los pilares fundamentales para avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles, en línea con los principios de la economía circular y con los objetivos de desarrollo sostenible". Asimismo, ha destacado que "acciones cotidianas como reutilizar, reparar, compartir o alargar la vida útil de los productos contribuyen a reducir la generación de residuos y a aprovechar mejor los recursos disponibles".

Las actuaciones programadas se enmarcan en la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha Horizonte 2030 y están dirigidas tanto al personal empleado público de la Junta de Comunidades como al conjunto de la ciudadanía, ha informado la Junta en un comunicado.

En el ámbito de la Administración regional, se difundirá una campaña informativa a través de las pantallas de bloqueo de los equipos informáticos del personal de la Junta con mensajes y recomendaciones vinculadas a la suficiencia material, concepto protagonista de esta edición y que promueve el uso de los recursos estrictamente necesarios para satisfacer nuestras necesidades, evitando consumos innecesarios y favoreciendo un aprovechamiento más eficiente de los bienes y materiales.

Por otro lado, la Consejería ha impulsado varias iniciativas dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas destaca la colaboración con la Red Pública de Bibliotecas de Castilla-La Mancha a través del Club 17, el club de lectura virtual promovido por la Consejería para acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la población mediante la literatura y el debate.

Desde finales de octubre, las personas participantes están profundizando en la problemática global de los residuos mediante la lectura de la obra 'Vertedero', del periodista de investigación Oliver Franklin-Wallis, que analiza las implicaciones ambientales y sociales de la industria mundial de los desechos.

Asimismo, a través de eBiblio Castilla-La Mancha (https://castillalamancha.ebiblio.es) se ofrece una selección temática de publicaciones relacionadas con la prevención de residuos, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la economía circular, con el objetivo de facilitar herramientas que permitan incorporar hábitos de vida más sostenibles.

"CAMBIA DE LOOK, NO DE PLANETA"

La programación incluye además la iniciativa 'Cambia de look, no de planeta', una actividad colaborativa que promueve el intercambio de ropa para fomentar la reutilización, alargar la vida útil de las prendas y prevenir la generación de residuos textiles, ofreciendo una alternativa sostenible frente a la moda de usar y tirar.

Esta actividad se desarrollará en las cinco provincias de Castilla-La Mancha: el martes 24 de noviembre, en el IES 'Miguel Hernández' de Ocaña (Toledo); el 26 de noviembre, en el IES 'Fernando Zóbel' de Cuenca y en el Centro Polivalente de Cabanillas del Campo (Guadalajara); el 27 de noviembre, en el IES 'Estados del Duque' de Malagón (Ciudad Real); y el 28 de noviembre, en el Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete.

Finalmente, Mercedes Gómez ha subrayado que "la mejor forma de gestionar un residuo es evitar que se produzca" y ha añadido que "la prevención ocupa un papel esencial en la transición hacia una economía circular, ya que permite actuar desde el origen reduciendo el consumo de materiales y minimizando el impacto ambiental asociado a la generación de residuos".