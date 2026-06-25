C-LM tendrá un Plan Estratégico de Igualdad de Trato y No Discriminación a Personas LGTBI en 2027

'Paseo Con Orgullo', En La Localidad De Valdepeñas (Ciudad Real). - JCCM

CIUDAD REAL, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado el proceso de elaboración de un Plan Estratégico de Igualdad de Trato y No Discriminación a Personas LGTBI, que será aprobado en 2027, con la participación y el consenso del Consejo LGTBI regional, constituido recientemente.

"Este plan será una herramienta que nos ayudará a aplicar la transversalidad e interseccionalidad de las políticas LGTBI en el conjunto del Gobierno y servirá para identificar los ámbitos en los que todavía es necesario avanzar, fijar responsabilidades, establecer prioridades y evaluar si las medidas están produciendo mejoras reales en la vida de las personas", ha explicado la consejera de Igualdad, Sara Simón.

Según explica el Gobierno regional, este plan estratégico tendrá la clara misión de coordinar, atender y potenciar la diversidad de Castilla-La Mancha, con enfoque de género y no solo vinculado a la realidad LGTBI sino también a la diversidad cultural, religiosa, la cohesión social y territorial o la discapacidad.

"Es interesante y necesario analizar nuestra diversidad, detectar los focos y elementos de desigualdad y entender cómo más de un factor pueden originar discriminaciones múltiples que urge combatir, como por ejemplo las que afecten a una persona LGTBI migrante o a las necesidades específicas de una persona LGTBI con discapacidad", ha argumentado la consejera.

Simón ha avanzado la puesta en marcha de estos trabajos durante la celebración del 'Paseo con Orgullo', organizado por el Gobierno regional en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real), al que también ha asistido el alcalde del municipio, Jesús Martín.

"Una manifestación como la que estamos haciendo hay lamentablemente un sector de la sociedad que lo entiende como una confrontación contra él, y no se trata de eso, no se trata de sumar sino de no restar", ha lamentado el regidor.

"Esta no es una manifestación de reivindicación en favor de unos derechos a los que todo ser humano dada la condición que tenga tiene derecho, sino como el derecho a no ser discriminado, que es mucho más importante", ha reivindicado, según informa el Consistorio.