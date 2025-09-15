C-LM trabaja en crear una categoría estatutaria de ingeniero biomédico dentro de la plantilla orgánica del Sescam

Acto de bienvenida a los alumnos de tercer curso del Grado de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Castilla-La Mancha. - JCCM

CUENCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) está trabajando en la creación de una categoría estatutaria de ingeniero biomédico dentro de su plantilla orgánica, tal y como ha anunciado este lunes su director gerente, Alberto Jara.

Acompañado por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, y del director de la Gerencia de Cuenca, José Antonio Ballesteros, el máximo responsable del Sescam ha participado en el acto de bienvenida de los alumnos del tercer curso del Grado de Ingeniería Biomédica que esté año realizarán parte de su plan de estudios en el nuevo Hospital Universitario de Cuenca.

"Este paso marca un hito en la estrecha colaboración entre el sistema sanitario regional y la Universidad de Castilla-La Mancha y supone una gran oportunidad para estos futuros profesionales, que van a poder aprender y formarse en un entorno real, dentro de un hospital de última generación", ha señalado Jara.

El director gerente del Sescam ha recordado que el Hospital Universitario de Cuenca es fruto de una de las mayores inversiones realizadas por el Gobierno de Emiliano García-Page en materia sanitaria. "Una inversión --ha dicho-- que no solo se traduce en infraestructuras modernas, sino también en tecnología sanitaria puntera, que nos sitúa a la vanguardia en diagnóstico y tratamiento".

Un hecho, ha subrayado Jara, que va a permitir que, durante su estancia formativa en estas instalaciones, los alumnos tengan acceso a equipos de última generación, entre ellos la Resonancia Magnética más moderna disponible actualmente en el mercado, lo que, sin duda, enriquecerá su formación técnica y su conocimiento de los procesos clínicos reales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Según ha indicado, este hospital ha sido concebido no solo como un centro sanitario de referencia, sino también como un espacio de formación, investigación e innovación "y, por ello, la incorporación de estos estudiantes representa un paso más en nuestra apuesta por la colaboración entre el sistema de salud y el ámbito universitario".

Por otra parte, ha agradecido el trabajo y compromiso de los profesores asociados, profesionales del propio hospital que van a compaginar su labor asistencial con la docencia, "garantizando una formación rigurosa, práctica y profundamente conectada con la realidad sanitaria".

Asimismo, ha destacado la implicación del conjunto de profesionales del hospital que van a acoger a estos estudiantes "con vocación de compartir su experiencia", y también el papel de los pacientes "que con su confianza hacen posible este modelo de aprendizaje".

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y desde el Sescam creemos firmemente en el valor de la colaboración entre el ámbito académico y el sanitario. Creemos que abrir las puertas de nuestros centros a la formación de nuevos perfiles como el de la Ingeniería Biomédica es invertir en una sanidad pública más moderna, eficiente y centrada en las personas", ha afirmado Jara.

El director gerente del Sescam ha reconocido que la Ingeniería Biomédica es una titulación con una empleabilidad muy elevada, tanto a nivel nacional como internacional "y por ello, el Sescam, quiere que encuentren aquí un lugar para su desarrollo profesional".

"Es uno de los elementos más importantes de impulso de la transformación de nuestro sistema hacia la prevención y la promoción de hábitos saludables. Prevención y promoción para la cual la labor de estos profesionales no solo es estratégica, sino imprescindible", ha asegurado Jara, quien ha recalcado que este carácter estratégico será plasmado en el SESCAM con la creación de una categoría estatutaria cuya norma reguladora ya se encuentra en proceso de valoración.

A este respecto, ha señalado que el deseo del servicio regional de salud es que los alumnos que pasen por estas aulas "formen el día de mañana parte de nuestras plantillas en la adscripción y configuración más adecuada y contribuyan con su conocimiento e innovación a seguir construyendo una sanidad más avanzada, eficiente y humana".