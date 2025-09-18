C-LM tramitará borrador para regular los VTC que incluirá precontratación obligatoria y una ratio respecto a taxis

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha anunciado que va a plantear un último borrador, que se va a tramitar "con la mayor ugencia y transparencia", para la regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la región, que incluirá aspectos como establecer la precontratación obligatoria o la prohibición de que estos vehículos puedan deambular por las ciudades a la búsqueda de clientes, teniendo que volver a base obligatoriamente tras realizar un servicio.

Hernando, que se ha reunido este jueves con la Federación Regional del Taxi, ha detallado en rueda de prensa que esta normativa también incluiría un cupo de VTC, establecido en una ratio de 30 licencias de taxi por cada uno de estos vehículos, "como viene avalada ya por sentencias del Tribunal Supremo".

De igual modo, se va a exigir "la máxima transparencia en precios" y el cumplimiento, al igual que hace el sector del taxi, de una ratio de coches adaptados a la movilidad reducida.