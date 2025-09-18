Nuevo reglamento del taxi C-LM se aprobará a finales de este año o principios de 2026 y permitirá viajes precontratados

TOLEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, confía en que el nuevo reglamento del taxi en Castilla-La Mancha pueda aprobarse a finales de este año o a principios de 2026, una normativa que incluirá cambios como que todos los taxistas puedan llevar a cabo viajes precontratados más allá de la frontera municipal que limita sus servicios.

Tras reunirse este jueves con la Federación Regional del Taxi, Hernando, en rueda de prensa, ha señalado que esta nueva normativa es propuesta de la propia federación de cara a "darle cobertura legal a una enorme demanda que ya existe".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que los taxis solo pueden operar en el municipio en el que tienen concedida la licencia, una "enorme limitación" en los entornos urbanos pero que en los rurales incluso "resulta ridículo".

Por ello, a partir de ahora, "siempre y cuando esa persona haya precontratado ese servicio con ese taxista en concreto", va a ser legal que pueda recoger a su cliente en un municipio para llevarlo a otro, una cuestión que en los pueblos es "fundamental".

Sin embargo, no se va a poder prestar servicios de oportunidad en otros municipios. "Es decir, lo que no puede pasar es que taxistas de la periferia vengan a Toledo a ver a quién recogen en la estación del AVE o en Zocodover. Eso no se puede. Pero si tú tienes un cliente que sabes que todos los jueves va a diálisis, a partir de este nuevo reglamento ese taxista va a poder cuidar de su cliente", ha ejemplificado.

100.000 EUROS PARA ADAPTAR TAXIS

Por otra parte, tras la reunión, el consejero de Fomento ha anunciado que en octubre volverá a sacarse la "ya tradicional" convocatoria para adaptar taxis a personas con movilidad reducida, que tendrá una cuantía de 100.000 euros.

Hernando ha destacado la "vocación de servicio público" del sector del taxi, de ahí que con esta ayuda el Gobierno regional pretende que el taxi "esté al alcance de todos", ayudando a sufragar el "enorme coste que supone adaptar el taxi" a estos clientes.