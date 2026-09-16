C-LM ve "increíble" que Núñez (PP C-LM) "calle ante el llamamiento de López Miras a incumplir reglas de trasvase"

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TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha arremetido contra el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, por "estar callado", después de que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, haya avisado de que pondrá todas "las trabas a las reglas del Trasvase hasta que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea presidente y las retire".

"No sé qué información tendrá el señor López Miras, a lo mejor es un presidente súper privilegiado, porque desde luego a nuestro presidente nadie le ha contado en qué consiste en esa modificación de las reglas de explotación y muchísimo menos a esta consejera", ha dicho Gómez, preguntada por los medios en Toledo, donde ha presentado la 'Guía práctica de desarrollo de Eventos Sostenibles'.

"A mí lo que me parece triste de verdad, no es lo que dice el señor López Miras, que llama a la sublevación y a no cumplir absolutamente ninguna norma y a que se salten todas las sentencias del Tribunal Supremo, sino que lo más increíble es que aquí el señor Núñez esté callado, que no diga absolutamente nada cuando se ha hartado de decir que hay que cumplir el Pacto del Agua de Castilla-La Mancha", ha añadido.

La titular regional de Desarrollo Sostenible ha recordado que una de las principales premisas de dicho pacto es que Castilla-La Mancha tiene que contar con sus recursos hídricos "necesarios y que solo en el caso de que sobre, se pueda llevar a otros sitios".

"No solo no recrimina al señor López Miras, que está esperando como agua de mayo de que el señor Feijóo ocupe la presidencia del Gobierno de España para que le resuelva todos sus problemas, y evidentemente Castilla-La Mancha se quede otra vez atrás en todo el desarrollo y todas las necesidades hídricas que tiene, sino que encima se quieren llevar el agua del sorbe a Madrid sin ningún miramiento y tampoco sin ninguna contestación a la señora Ayuso", ha criticado.

De ahí que haya añadido que si Paco Núñez "aspira a la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha, tendrá que dar un golpe a la mesa, tanto ante el señor Feijóo como ante el señor López Miras".

13.000 MILLONES PARA LA CUENCA DEL TAJO

De igual modo, la consejera de Desarrollo Sostible ha sido preguntado por el informe 'Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España', elaborado por la constructora Typsa y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que sostiene que la cuenca del Tajo necesita una inversión de 13.593 millones de euros para hacer frente al estrés hídrico y reducir el riesgo de inundaciones.

Sobre esta cuestión, la consejera ha recordado que en las alegaciones que el Gobierno regional ha presentado a la nueva planificación hidrológica de la cuenca del Tajo advertía de que había que hacer determinadas inversiones, no sólo de cara a infraestructuras básicas para las necesidades de los ciudadanos, tanto en materia de abastecimiento como de depuración, sino también para la calidad de las aguas, relacionado sobre todo con la red Natura 2000 y también con la prevención evidentemente de inundaciones.

"Nosotros hemos hecho ya ese trabajo. Evidentemente nuestro papel tampoco es determinar cuál debe ser la inversión, pero sí que es cierto que en los próximos años si no se llevan a cabo esas infraestructuras hidráulicas potentes y medidas de protección, tanto de la calidad del agua en el río Tajo y en toda su cuenca como en la prevención de inundaciones, tendremos un problema muy importante, porque el cambio climático ha venido ya para quedarse. No sé si esa tiene que ser la cifra o mayor, pero evidentemente lo que es importante es que la acción se lleve a cabo con tantas", ha concluido.