Loquillo actuará el 13 de agosto en Toledo

Loquillo regresa a Toledo - EMERGE MANAGEMENT & COMUNICACIÓN

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Loquillo actuará en Toledo el próximo jueves, 13 de agosto, en el Recinto Ferial de La Peraleda, en una de las grandes citas musicales del verano en Castilla-La Mancha, dentro de su nueva gira 'Corazones Legendarios'.

Las entradas estarán disponibles desde este viernes, 29 de mayo, a las 10.00 horas en https://toledoentradas.es/concierto-de-loquillo-en-toledo/ y contarán con un precio especial de lanzamiento de 35 euros + 3 euros (gastos de gestión) solamente durante el primer fin de semana de venta.

Con más de cinco décadas de trayectoria, más de tres millones de discos vendidos y un repertorio convertido en parte de la historia del rock español, Loquillo continúa siendo una de las figuras más influyentes y reconocibles de la música nacional.

Desde sus inicios al frente de Loquillo y Los Trogloditas hasta su consolidada carrera en solitario, el artista ha construido una trayectoria marcada por canciones ya imprescindibles para varias generaciones como 'Cadillac Solitario', 'El ritmo del garaje' o 'Rock and Roll Star'.

La cita en Toledo se enmarca dentro de "Corazones Legendarios", la nueva gira con la que el artista está recorriendo los principales escenarios del país tras la publicación de su último trabajo discográfico a finales de 2025. Un tour que está cosechando una gran acogida de público y agotando entradas en numerosas ciudades, ha informado Emerge Management & Comunicación en un comunicado.

El concierto ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos de su carrera junto a los temas más recientes de su repertorio. Toledo es, por ahora, la única fecha anunciada de Loquillo en Castilla-La Mancha este año.

La actuación de Loquillo estará precedida del concierto de Alejo, una de las promesas más firmes del rock nacional.

El recital está organizado por El Planeta Sonoro, Medusa Eventos y Deltoro Management y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo y la Concejalía de Festejos y Juventud.