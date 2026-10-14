Luis Carlos Sahuquillo encabezará la candidatura del PSOE por Cuenca al Congreso

Candidatos de Cuenca. - PSOE

CUENCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial del PSOE de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, encabezará la candidatura de los socialistas conquense el Congreso de los Diputados de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre; mientras que el actual alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, será el cabeza de lista al Senado.

El actual parlamentario nacional irá acompañado en la candidatura en segundo lugar por Yolanda Rozalén, de la Agrupación Local de Cuenca; mientras que ocupará la tercera posición el alcalde de Torrubia del Campo, Pedro Romeral, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Como suplentes estarán Teresa Rus Martínez, de la Ejecutiva Local de San Clemente; Jesús Valía, alcalde de Mariana; y Teresa Valenzuela, natural de Villanueva de la Jara y miembro de la Ejecutiva Regional de Juventudes Socialistas.

Por lo que respecta al Senado, como número dos de la candidatura irá Montserrat Poyatos, alcaldesa de Cañete; y Emilio José Osma, concejal del Ayuntamiento de El Provencio.

Los suplentes irán Irene Mejías, concejala del Ayuntamiento de El Peral y secretaria de Organización de Juventudes Socialistas en la provincia de Cuenca; Lidia Izquierdo, secretaria general de la Agrupación Local de Las Pedroñeras; Vicente Alarcón, natural de Quintanar del Rey; Joaquín Cuadrado, de la Agrupación Local de Cuenca; Raquel Cuesta, concejala del Ayuntamiento de Huete; y Esther Blanco, concejala del Ayuntamiento de Villalba del Rey.

Las candidaturas al Congreso y al Senado han sido aprobadas este miércoles por el Comité Provincial del PSOE de Cuenca por unanimidad.