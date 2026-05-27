Luis Casero pide más magistrados y funcionarios para que la Audiencia de Ciudad Real recupere tiempos "ejemplares"

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Luis Casero. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 27 (EUROPA PRESS)

El magistrado Luis Casero Linares, nombrado por el Consejo General del Poder Judicial como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ha situado este miércoles como principales retos de su mandato la adaptación a la nueva organización judicial, el refuerzo de la plantilla de funcionarios y el incremento del número de magistrados en el órgano provincial.

Casero, que ha comparecido ante los medios en Ciudad Real tras conocerse su designación, ha asegurado que recibe el nombramiento como "un orgullo" y como un reconocimiento a una trayectoria desarrollada en buena parte en Ciudad Real.

"Llevo aquí muchos años, desde el 97", ha señalado el magistrado, que ha recordado que los mandatos de estas presidencias son de cinco años y que, a sus 66 años, afronta esta nueva etapa en el tramo final de su carrera judicial.

El nuevo presidente de la Audiencia ha explicado que una de sus primeras prioridades será afrontar la "modificación radical" del sistema judicial derivada de la implantación de los tribunales de instancia, en vigor desde enero, una transformación que obliga a reorganizar el funcionamiento interno y a adaptar tanto estructuras como personal.

En este sentido, Casero ha advertido de que la Audiencia Provincial de Ciudad Real empieza a tener problemas por la falta de funcionarios.

Según ha indicado, se ha incorporado personal nuevo, se han producido cambios y el órgano judicial debe adaptarse a esta nueva situación, pero ha recalcado que la prioridad pasa por incrementar la plantilla.

"Si ya arrastrábamos tiempos muy grandes en el ámbito civil, si no tenemos la misma capacidad, los tiempos pueden alargarse", ha señalado Casero, que ha apuntado que los funcionarios han visto incrementado en torno a un 50% el trabajo que realizaban. "Eso va suponiendo problemas y hay que redimensionar", ha añadido.

MÁS MAGISTRADOS PARA LA AUDIENCIA

Junto al refuerzo de funcionarios, Casero ha situado como otra de las grandes reivindicaciones el aumento de la plantilla de magistrados y magistradas de la Audiencia Provincial para recuperar tiempos "ejemplares".

Ha recordado que se trata de una demanda "casi histórica" para un órgano que, según ha defendido, ha llegado a ser ejemplar en sus tiempos de respuesta.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real cuenta actualmente con nueve magistrados repartidos en dos secciones y Casero ha explicado que la pretensión es incorporar dos magistrados más para reforzar el funcionamiento del órgano.

"Vamos a intentarlo", ha señalado, antes de recordar que la nueva organización judicial llega acompañada del compromiso de que el sistema mejore y se reduzcan los tiempos.

Pese a esos retos, el magistrado ha transmitido tranquilidad ante la nueva etapa. Ha subrayado que conoce bien la Audiencia Provincial, en la que lleva destinado desde 1997, y ha destacado el buen ambiente interno entre magistrados y funcionarios.

Casero también ha tenido palabras para el otro candidato que optaba a la Presidencia de la Audiencia, al que ha definido como un aspirante "magnífico". Aunque ha señalado que no han coincidido profesionalmente, ha indicado que lo conoce personalmente y que le parece "una persona magnífica".

Finalmente, el nuevo presidente ha dedicado parte de su intervención a agradecer el apoyo de la presidenta saliente, María Jesús Alarcón, que deja el cargo tras agotar el máximo de tres mandatos consecutivos al frente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Sobre los plazos para su toma de posesión, Casero ha explicado que el nombramiento debe publicarse primero en el Boletín Oficial del Estado, algo que podría producirse en un plazo de 15 o 20 días.

A partir de ahí, espera que al acto pueda asistir algún vocal del CGPJ y ha avanzado su deseo de que la toma de posesión se celebre antes de que termine junio.