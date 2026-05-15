Este lunes se publica la convocatoria de becas europeas para jóvenes de C-LM, incluyendo plus de transporte y residencia

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero. - JCCM

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza sus becas de Asuntos Europeos para jóvenes incrementando el periodo de formación en la Oficina de Bruselas de sus becas de Asuntos Europeos, que pasará de cuatro a seis meses. Esta nueva edición, que se publicará el lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, incluye un plus de transporte y residencia en el periodo en el que las prácticas se realicen físicamente en Bruselas.

Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, que ha afirmado "que supone una mejora en la experiencia formativa no laboral que viven estos jóvenes desde nuestra Oficina de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea en Bruselas y en contacto directo con las instituciones europeas".

La otra parte de la beca, tal y como han explicado, se realiza en la sede de la dirección general de Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo.

Además, esta nueva orden permitirá además que todas las personas adjudicatarias puedan solicitar un anticipo por importe máximo de dos mensualidades; hasta el momento, sólo podían pedirlo para la parte del periodo de prácticas que se desarrollaba en Bruselas.

José Manuel Caballero ha recordado que ya en la pasada edición se incrementó la cuantía mensual de la beca con respecto a la convocatoria anterior hasta llegar a un importe mensual de 1.120 euros a los actuales 1.320 euros, ha informado la Junta en nota de presa.

"El objetivo es ofrecer una oportunidad de formación no laboral para los jóvenes con formación universitaria vinculada y con inquietud por la política Europa y cómo esta contribuye a nuestra región", ha explicado Caballero.

PLAZOS Y REQUISITOS

El plazo de presentación de las solicitudes será de al menos quince días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

Para acceder a la convocatoria se requiere ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer país perteneciente al Espacio Económico Europeo, tener el domicilio fiscal en el territorio de Castilla-La Mancha o, en otro caso, por considerarlo conveniente para el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, haber completado las enseñanzas a en un recinto universitario situado en el territorio de Castilla-La Mancha.

Además, es imprescindible no haber cumplido los 29 años, haber completado las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de un título oficial y no haber sido ya beneficiario de esta beca.

Finalmente, ha señalado el éxito de este programa de becas porque desde la Oficina y la dirección general siguen en contacto con los alumnos, "que tiene una alta tasa de empleabilidad tanto en el sector público como en entidades privadas vinculadas a las relaciones con la Unión Europea".

La Dirección General de Asuntos Europeos y la Oficina de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea, dependientes de la Vicepresidencia segunda, llevan a cabo el seguimiento del proceso de toma de decisiones en las instituciones y órganos consultivos de la Unión Europea y se asiste al Gobierno regional en su interlocución con aquellas.