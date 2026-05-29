Luz verde a 2,6 millones en vivienda, deportes, agua y servicios en Ciudad Real pese a las dudas del PSOE

El Pleno Del Ayuntamiento De Ciudad Real Ha Aprobado Este Viernes Una Modificación De Crédito Del Presupuesto Municipal De 2026. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 29 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este viernes una modificación de crédito del Presupuesto Municipal de 2026 por importe de 2,6 millones de euros, destinada a nuevas inversiones, mejora de servicios públicos y cumplimiento de acuerdos aprobados por la Corporación.

La propuesta ha salido adelante con respaldo mayoritario de los grupos y la abstención del PSOE, que ha denunciado la falta de informes en parte del expediente.

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo, ha defendido que la modificación responde a dos objetivos: ejecutar acuerdos impulsados por distintos grupos municipales y atender necesidades ordinarias de gestión del Ayuntamiento.

A su juicio, el expediente refleja una forma de gobernar basada en el "diálogo", el "consenso" y el cumplimiento de los acuerdos plenarios.

Entre las actuaciones incluidas destaca una línea de ayudas a la vivienda dotada con 300.000 euros, fruto de una propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista.

También se incorpora una subvención de 120.000 euros para las hermandades de Gloria y Pasión, iniciativa promovida por Ciudadanos, y la dotación para un convenio con el Obispado de Ciudad Real destinado a la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de la ciudad, propuesta impulsada por Vox.

La modificación añade además 100.000 euros para el Patronato Municipal de Deportes, con el objetivo de reforzar el servicio de monitores deportivos y mejorar sus condiciones retributivas, así como créditos adicionales para el mantenimiento de centros escolares por el aumento de los costes energéticos y de las actividades educativas.

EL PSOE CUESTIONA LA TRAMITACIÓN

El Grupo Municipal Socialista ha justificado su abstención por la supuesta falta de informes obligatorios. Su portavoz, Sara Martínez, ha denunciado la "gravedad" de que el equipo de Gobierno haya llevado al pleno la modificación de crédito con "dos asuntos de enorme importancia económica sin los informes preceptivos".

En concreto, el PSOE ha pedido dejar sobre la mesa los puntos relativos a la compra de la finca conocida como "casa ocupa" del Parque de Gasset y al canon del agua.

Sobre la primera operación, Martínez ha señalado que el expediente contenía un error en la referencia catastral, corregido durante el pleno, y ha criticado que no existan informes urbanísticos ni de valoración que expliquen por qué el Ayuntamiento pagará más de 400.000 euros por esa finca.

Desde el Gobierno municipal se ha defendido que la adquisición busca resolver de forma definitiva los problemas de inseguridad e insalubridad denunciados durante años por los vecinos de la zona.

Sobre el canon del agua, el Ejecutivo local ha incluido partidas para hacer frente al canon establecido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al incremento de costes del servicio concesionario del agua.

El PSOE, por su parte, ha denunciado "absoluta opacidad" y ha asegurado que no se explica si esos costes proceden de consumos ciudadanos, municipales o de posibles pérdidas en la red.

AUTÓNOMOS Y RECONOCIMIENTO AL COMERCIO

El pleno también ha aprobado, con el respaldo de todos los grupos y la abstención socialista, una propuesta del PP y del concejal no adscrito, Regino Pérez, en defensa de los autónomos societarios y colaboradores ante el incremento de las bases mínimas de cotización previstas por el Gobierno de España.

El acuerdo solicita al Ejecutivo central la revisión de las nuevas cotizaciones por considerar que elevan de forma desproporcionada los costes fijos de pequeños empresarios y profesionales.

Además, ha salido adelante la propuesta de Ciudadanos para reconocer a Helados Morán con motivo de su centenario.

Durante el debate, Cañizares ha anunciado la intención del Gobierno municipal de extender estos reconocimientos a comercios y empresas que alcancen los 50, 75 o 100 años de trayectoria.

OTROS ASUNTOS

También ha salido adelante la propuesta del PP sobre el Plan Corresponsables, con la abstención de Vox, para pedir a la Junta y al Instituto de la Mujer que revisen los expedientes de reintegro iniciados y garanticen una financiación suficiente, estable y previsible para estos servicios de conciliación.

Por unanimidad se ha aprobado la nueva Ordenanza reguladora del Punto Limpio de Ciudad Real, que regula el uso, funcionamiento, gestión y régimen sancionador de estas instalaciones, con aportaciones incorporadas de Ciudadanos.

Vox, por su parte, ha logrado el apoyo unánime del pleno para impulsar la reparación urgente del cementerio de Valverde.

La moción, defendida por Iván Mora, reclama un estudio y un proyecto con cargo al remanente de Tesorería ante el deterioro de los muros, el riesgo de desprendimientos, la presencia de malas hierbas y las dificultades de tránsito.

La formación también ha sacado adelante su moción contra el acuerdo UE-Mercosur y en defensa del campo español, defendida por Milagros Calahorra, aunque en este caso con el voto en contra del PSOE.

Vox sostiene que este acuerdo amenaza al sector primario al permitir la entrada de productos extracomunitarios que no cumplen las mismas exigencias laborales, medioambientales, sanitarias y fitosanitarias.