Luz verde al proyecto del cuarto centro de salud de Ciudad Real tras la modificación urbanística municipal

CIUDAD REAL 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado luz verde a varios asuntos de relevancia en la sesión celebrada este lunes. Entre ellos destaca la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que permitirá habilitar una parcela destinada inicialmente a uso educativo para transformarla en suelo dotacional genérico, tal y como ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo.

Este cambio urbanístico abre la puerta a la implantación del cuarto centro de salud de la ciudad, que se situará en la calle Alonso Céspedes de Guzmán. La iniciativa, promovida por el Consistorio a petición del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), persigue dotar a la capital de una infraestructura sanitaria adicional con el objetivo de mejorar la distribución de los servicios y reforzar la atención a la ciudadanía. El expediente, una vez aprobado en Junta de Gobierno, se elevará al próximo Pleno Municipal para su validación definitiva.

En materia de seguridad, el órgano colegiado también ha aprobado la adquisición de tres motocicletas y dos vehículos patrulla equipados con kit de detenidos. La inversión, que supera los 120.000 euros, permitirá modernizar la flota de la Policía Local y optimizar su capacidad de respuesta. El equipo de Gobierno ha subrayado que esta medida contribuirá a incrementar la eficacia de las actuaciones y a reforzar la protección de los vecinos y vecinas de Ciudad Real, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.