Mabel Lozano presenta el próximo jueves en Manzanares (Ciudad Real) su primera novela de ficción, 'Ava'

CIUDAD REAL 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ciudadanía retoma las conferencias de su XVIII Curso el próximo jueves, 26 de febrero, en Manzanares con un encuentro con la guionista, productora y directora de cine Mabel Lozano. A partir de las 20.00 horas presentará 'Ava', su primera novela de ficción, una historia sobre el mundo de la prostitución.

El acto se celebrará a las 20.00 horas --media hora antes de lo habitual-- y en jueves. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo de la Casa de Cultura 'Rafael Zárate Molero' de Manzanares.

En el acto, según informa la organización, se proyectará también el cortometraje del mismo título, con el que la cineasta toledana ganó en 2024 el Goya al mejor corto documental.

Mabel Lozano (Villaluenga de la Sagra, Toledo, 1967) es actriz, escritora, productora, guionista y directora de cine. Tras una primera etapa como modelo y presentadora en televisión, en los años 2000 orientó su carrera hacia el cine social.

Como directora y guionista, ha firmado documentales esenciales como 'Voces contra la trata de mujeres' (2007), 'Chicas nuevas 24 horas' (2015), 'Biografía del cadáver de una mujer' (Goya 2020) o 'Ava' (Goya 2024). En su faceta literaria, destacan títulos como 'El proxeneta' (2017) y 'Pornoxplotación', obras que desmontan las estructuras de la prostitución y la pornografía.

También cuenta con la Cruz al Mérito de la Policía Nacional, premio Avanzadoras de Oxfam Intermón y Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Con el cortometraje documental 'Ava', que se proyectará durante esta sesión de la Escuela de Ciudadanía, ganó su segundo Goya. La obra, basada en una historia real, narra la desaparición de una adolescente con discapacidad intelectual, víctima de una red de trata con fines de explotación sexual.

A través del testimonio de su madre adoptiva, Lozano pone el foco en la vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad y en la ausencia de recursos para su protección.

'AVA', UNA HISTORIA DE DIGNIDAD Y RESISTENCIA

Este cortometraje fue la antesala de la primera novela de ficción de Mabel Lozano, 'Ava', premio de Novela Negra 'Letras del Mediterráneo' 2025, que será presentada en Manzanares y de la que firmará ejemplares al finalizar el acto.

Esta nueva sesión de la Escuela de Ciudadanía llega gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Manzanares y de la Fundación Unicaja. Además, la asociación sociocultural manzanareña cuenta para la ocasión con la colaboración del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.