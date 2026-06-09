Madina cree que la presencia de Page en el debate es buena para el socialismo: "Me recuerda al PSOE al que yo me afilié"

El Analista Político Y Ex Secretario General Del Grupo Parlamentario Socialista En El Congreso De Los Diputados, Eduardo Madina. - EUROPA PRESS

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El analista político y ex secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Eduardo Madina, ha señalado este martes que "cuanto más presente esté en el debate" el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "es mucho mejor no solo para el socialismo de Castilla-La Mancha sino para el PSOE de toda España".

"Ojalá hubiera más voces como la suya dentro de quienes hoy ocupan responsabilidades orgánicas o institucionales, porque sería señal de que el PSOE, lo que dice, se parece mucho a lo que es, un partido democrático abierto", ha reconocido Madina, que ha añadido que cuando escucha hablar a García-Page le recuerda al PSOE al que se afilió.

A preguntas de los medios, antes de participar en Toledo junto al diplomático y embajador de España, Rafael Dezcallar, en una nueva edición de Diálogos para el Desarrollo titulada 'Entre historia y futuro: estrategias para un mundo cambiante', ha comentado que el PSOE, con ya 150 días de historia, "cuanto más se ha parecido a sí mismo es cuanto más debate ha tenido y cuanto más ha vibrado".

Dicho esto, ha manifestado que él quiere "mucho" a Emiliano García-Page, que le parece "el mejor presidente del Gobierno que hay en las comunidades autónomas de nuestro país, con diferencia".

PRESUPUESTOS

Respecto al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseverando que el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos para 2027, Eduardo Madina ha considerado que "no hay clima de aprobación presupuestaria", teniendo en cuenta que el Parlamento "ya tres veces ha dicho que no hay clima de aprobación presupuestaria" y por eso el Gobierno "se ha visto obligado a prorrogar por tres veces el Presupuesto General del Estado".

Aunque ha opinado que el Ejecutivo "hace bien" en intentarlo, sobre todo porque es un mandato constitucional, ha incidido en que "las señales que emite el Parlamento son otras", y aunque "igual de repente hay una sorpresa y el cuarto presupuesto de la legislatura sale adelante, a priori diría que las señales" que ha dado el Congreso de los Diputados "van en otra dirección".

De otro lado, sobre las voces que piden adelanto electoral, ha reiterado que la legislatura "está terminada, desde hace mucho tiempo", desde el punto de vista de la capacidad de producción de marcos presupuestarios, de ejecución de políticas públicas, y de previsibilidad de aprobación legislativa".

Tras expresar que tiene que sensación de que es una legislatura "que ha producido poco", y prueba de ello, ha destacado, es esa triple prórroga presupuestaria, ha recalcado que esta legislatura, que le parece "particularmente rara" da "señales de fin", aunque ha asumido que "hay finales que tardan en llegar".

Preguntado por la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso el 24 de junio para informar del último Consejo Europeo y dar cuenta de la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE, ha destacado que "todas las explicaciones que el Gobierno quiera dar" la sociedad "se les merece" y "cuanto más profundas sean esas explicaciones, muchísimo mejor, porque hay mucha gente que lo que ve lo considera, yo diría que inexplicable".

Finalmente, sobre si se ve como candidato para liderar el PSOE, ha precisado que hace casi ocho años tomó la decisión de abandonar la política activa y "empezar un proceso distinto de desarrollo personal y profesional". "Mi sitio está en la empresa privada, en el sector empresarial en el que trabajo", ha dicho, y no se plantea "absolutamente nada que no sea seguir así".