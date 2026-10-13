Mancomunidad de Aguas del Sorbe solicita ser parte interesada en el expediente del Canal de Isabel II

El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) ha solicitado ser reconocida como parte interesada en el procedimiento abierto sobre la petición del Canal de Isabel II para transformar en una concesión de agua la reserva existente sobre el río Sorbe, con el objetivo de disponer de trámite de audiencia y poder presentar alegaciones si la resolución provisional de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) no se ajusta a sus intereses.

Así lo ha anunciado este martes el vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, durante la presentación del balance del año hidrológico 2025-2026, en la que ha defendido que el expediente debe resolverse atendiendo a criterios técnicos y no políticos, y ha pedido esperar al pronunciamiento del organismo de cuenca antes de adoptar otras decisiones.

"Creo que lo que se ha intentado es crear una guerra territorial" del agua, ha afirmado Martín, quien considera que ahora corresponde "dejar trabajar a los técnicos, recopilar todo tipo de informes" y esperar a que la CHT resuelva.

El vicepresidente de la mancomunidad ha explicado que, una vez que el organismo de cuenca emita su resolución provisional, será el momento de analizar su contenido y, si procede, formular las alegaciones correspondientes. Según ha señalado, la MAS dispondrá de un plazo de diez días para hacerlo, de ahí la importancia de que se le reconozca como parte interesada en el procedimiento.

Así las cosas, ha insistido en que lo que hay que hace ahora, por tanto, es esperar dicha resolución y actuar después conforme a lo que está determine.

Martín ha recordado que el expediente se remonta a 1954 y que, posteriormente, el Plan Hidrológico de 1999 contempló la posibilidad de trasvasar agua del Sorbe a Madrid. En 2006, el Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid solicitaron que la reserva pasará a convertirse en una concesión.

La CHT pidió archivar el expediente, una decisión que fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según ha explicado el vicepresidente de la MAS, el tribunal determinó que el procedimiento no debía archivarse, sino que debía resolverse. Es en ese punto en el que se encuentra actualmente, a la espera de que la Confederación adopte una decisión.

En este sentido, Martín ha precisado que "a día de hoy no hay ninguna concesión", sino una reserva cuya transformación en concesión solicitó en su momento el Canal de Isabel II. Por ello, ha cuestionado las iniciativas políticas que reclaman anular o rechazar una concesión que todavía no se ha otorgado en este procedimiento.

GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO

El vicepresidente ha subrayado que la prioridad de la MAS es garantizar el suministro de agua potable a los 13 municipios mancomunados y a las dos mancomunidades integradas en el sistema, que abastece a más de 400.000 habitantes, tanto en condiciones ordinarias como en situaciones de sequía.

"Vamos a pelear por ello", ha asegurado, al tiempo que ha insistido en que se trata de proteger el abastecimiento presente y futuro de la población.

Como referencia para el análisis de la petición del Canal de Isabel II, Martín ha indicado que durante los últimos diez años se han trasvasado cinco hectómetros cúbicos desde el azud del Pozo de los Ramos y que desde enero de 2024 no se realizan captaciones desde este punto.

En su opinión, estos datos deberían tenerse en cuenta en los estudios que realice la Confederación antes de resolver el expediente. "Estamos hablando del agua, de un bien esencial", ha señalado Martín, quien ha defendido que la controversia debe abordarse desde el punto de vista técnico y ha apelado a la prudencia mientras se recopila la información necesaria para adoptar una decisión.

En paralelo, la MAS estudia solicitar un aumento de su concesión de agua hasta situarla en torno a los 50 hectómetros cúbicos para el ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, ante el incremento de los consumos registrado en los últimos años. Según ha explicado Martín, la concesión actual para el abastecimiento desde Beleña es de 41 hectómetros cúbicos, a los que se suman otros 4,2 hectómetros cúbicos de Alcorlo, reservados para situaciones de emergencia.

La petición de la MAS para ampliar su concesión se enmarca en el incremento del consumo registrado durante el año hidrológico 2025-2026, que se extendió del 1 de octubre al 30 de septiembre. Según los datos presentados por Martín, la mancomunidad suministró 47 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 43, 6 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 7,7%. La tendencia al alza, ha señalado, se mantiene desde 2015.

El mayor consumo diario se registró en agosto. Por municipios y ámbitos de suministro, los mayores incrementos correspondieron a la Mancomunidad de Campiña Baja, con un 32% más; Fontanar, con un 21,22%; Yunquera de Henares, con un 15,69%, y Marchamalo, con un 14,93%. En cambio, el consumo descendió en Mohernando, un 15,11%; Quer, un 10,36%; Villanueva de la Torre, un 6,24%, y Guadalajara capital, un 1,13%, entre otros.

Martín también ha destacado el aumento registrado en las mancomunidades de Campiña Baja y La Muela, cuyos consumos se situaron, respectivamente, un 53% por encima de su concesión y un 94,88% más que el año anterior en el caso de La Muela. La MAS prevé reunirse con ambas para estudiar la situación y una posible revisión de sus concesiones.