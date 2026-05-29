Mancomunidad Vega del Henares inaugura el nuevo Punto Limpio de Alovera con una inversión de más de 62.400 euros

Punto limpio de Alovera. - MANCOMUNIDAD

GUADALAJARA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Vega del Henares ha inaugurado este viernes el nuevo Punto Limpio del municipio de Alovera que será el espacio común destinado a la recogida y almacenamiento temporal de residuos domésticos que, por su gran volumen o peligrosidad, no deben depositarse en los contenedores situados en la vía pública.

Un proyecto gestionado por la institución pública que da la luz verde para comenzar en sus trabajos de recogida de residuos.

La inauguración oficial de las instalaciones ha corrido a cargo del presidente de la Mancomunidad Vega del Henares, Rafa Esteban, acompañado de la alcaldesa de Alovera, Purificación Tortuero, la segunda teniente alcalde y vocal, María Jesús Payo, además de gran parte del equipo de gobierno, según ha informado la Mancomunidad por nota de prensa.

Además, han estado presentes el gerente de Mancomunidad Vega del Henares, Omar Francisco Nívar y el gestor de la empresa contratista, PreZero, José Ignacio Aguado.

Con una inversión presupuestaria de 62.451 euros, el nuevo Punto Limpio de Alovera se sitúa en la avenida La Ballestera, un terreno del ayuntamiento, junto a la carretera CM-1008 con un rápido acceso desde varios puntos del municipio.

Tiene una superficie 2.714 metros cuadrado, más del doble de lo que ocupaba el actual, lo que posibilita futuras ampliaciones sin necesidad de aumentar el recinto y con una inversión reducida.

Este nuevo Punto Limpio ha permitido la construcción de un muro perimetral, la instalación de una nueva puerta de acceso y la colocación de barandillas en rampas y muelles y la colocación de la cartelería y señalización informativa.

En su interior tiene una caseta de control, plataforma con 6 muelles de descarga, una zona cubierta para el almacenamiento de residuos peligrosos y otra zona cubierta para RAEEs con un sistema de contención de derrames mediante un bordillo en el perímetro del espacio cubierto, a modo de barrera.

Tendrá un espacio libre para poder maniobrar con transpaleta manual a la hora de sacar el material de su interior.

También tiene una caseta de reutilización que permitirá a los ciudadanos intercambiar objetos a los que pueden darle una segunda vida, mediante el registro en una aplicación de la Mancomunidad Vega del Henares.

La instalación cuenta con sistema de alarmas mediante barreras ópticas perimetrales conectadas a una central y dos cámaras de CCTV conectadas a la misma central.

Posee alumbrado en la parte superior del muelle formado por dos proyectores con sensores de presencia en la parte de la plataforma y alumbrado público en el resto del recinto.

Durante la inauguración el presidente de la Mancomunidad Vega del Henares, Rafa Esteban, expresaba que "esta nueva infraestructura es toda una apuesta a gran escala por parte de la Mancomunidad que va a seguir ofreciendo los servicios públicos de máxima calidad y siempre con el firme compromiso de que sean lo más seguras y accesibles para la ciudadanía que se desplaza hasta aquí".

"No obstante, no podemos olvidar que gracias a los Puntos Limpios se realiza una gestión responsable de los residuos y respetuosa del medio ambiente", ha añadido Esteban.

Las fracciones que pueden recoger los contenedores instalados del muelle son: madera, cartón, poda, chatarra, RCD (escombro) y voluminosos.

En el resto de la instalación se pueden recibir otros residuos como por ejemplo CD, tóner, radiografías, pilas, aceite vegetal, bombillas, pinturas, aerosoles, baterías, etc.

En 2025, como dato curioso, en la anterior instalación se pudo reutilizar más de 620 toneladas de residuos de las fracciones de poda, madera y escombros (RCD).

Por su parte, la alcaldesa de Alovera, Purificación Tortuero, ha afirmado "para Alovera el cambio de ubicación del punto limpio, más allá de la mejora que supone para el usuario, es por un lado muestra del crecimiento que está experimentando el municipio con aumento de población y espacios y servicios municipales, pero también de necesidad de renovación de la zona donde se ubicaba el anterior, donde en poco tiempo verán la luz nuevas instalaciones municipales y se desarrollarán inversiones privadas de ocio saludable".

HORARIOS DEL PUNTO LIMPIO

El horario de este nuevo Punto Limpio se mantiene exactamente igual que el anterior.

Su actual horario de verano (abril-septiembre) es de 17.00 a 20.00 horas los lunes, jueves, viernes y sábado; además, los fines de semana abre los sábados de 10.30 a 14.00 horas y los domingos de 9.30 a 14.00 horas. Cierra los martes y miércoles.