Manuela Carmena y Solidaridad Enfermera, entre los reconocimientos que C-LM entregará por el 8M en un acto en Chinchilla

Archivo - La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La abogada laboralista y exalcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, y la ONG Solidaridad Enfermera han sido reconocidas, en su categoría individual y colectiva, respectivamente, con el X Premio Internacional a la Igualdad de Género Luisa de Medrano, que el Gobierno de Castilla-La Mancha entregará con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, el viernes 6 de marzo en Chinchilla de Montearagón (Albacete).

Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha dado cuenta de la campaña 'Castilla-La Mancha, con M de mujeres' que el Ejecutivo va a poner en marcha por este Día Internacional, que prevé un total de 819 actividades durante todo este mes de marzo a través de la red de centros de la mujer, y que tiene como epicentro el acto institucional que acogerá el municipio albaceteño, durante el que se entregarán otros diez reconocimientos a nivel regional.

El "ejemplo constante" de Manuela Carmena "rompiendo techos de cristal, como abogada laboralista, como jueza, magistrada o como alcaldesa, imprimiendo a la política una nueva forma de hacer, más dialogante y comprometida", son los logros que se han valorado de su trayectoria para concederle este reconocimiento.

"Una gran mujer defensora de los Derechos Humanos, de la justicia social y de la igualdad entre mujeres y hombres por encima de todo" y que, a lo largo de su trayectoria "se ha interesado por la vertiente social, por dar valor al cuidado con un prisma igualitario y por combatir cualquier tipo de violencia machista", ha explicado Simón.

De su lado, de la ONG Solidaridad Enfermera, promovida por el Consejo General de la Enfermería de España, "destaca por su compromiso con la igualdad de género mediante acciones concretas como la implementación de talleres de prevención de la violencia de género en centros educativos, campañas de capacitación en salud sexual y reproductiva dirigidas a personas migrantes y en situación de vulnerabilidad y el desarrollo de programas de apoyo psicosocial a supervivientes de la violencia".

Además, la consejera ha incidido en que la ONG "ha establecido alianzas con entidades locales para llevar atención sanitaria y formación comunitaria en zonas rurales con alta desigualdad y promueve la participación de mujeres en roles de liderazgo en proyectos de educación internacional", logrando así reducir barreras estructurales y fortaleciendo la autonomía de miles de mujeres.

RECONOCIMIENTOS PROVINCIALES

A esos dos, se sumarán el día 6 la entrega de reconocimientos provinciales, que buscan "destacar a mujeres que luchan por la igualdad y que son verdaderos referentes" así como a "proyectos motores que sirven para transformar nuestra sociedad".

En el caso de Toledo, el Gobierno regional premiará la trayectoria en favor de la igualdad y del empoderamiento femenino de la Asociación Cultural de Mujeres Atenea.

Como colectivo, el premio reconoce a María Camisón por su proyecto de emprendimiento Alhaja Cerámica y la creación de la Asociación MIA, impulsando la primera feria de artesanía en la ciudad de Toledo.

La escritora Luz González Rubio es una mujer reconocida en Cuenca por una producción literaria "centrada siempre en las mujeres de diferentes épocas en la historia y por ser también un referente femenino muy presente hoy en la cultura de la provincia de Cuenca".

En esta provincia, se reconocerá el 'Arte a dos manos' de la Asociación Pro Salud Mental Vivir, que tiene el arte como herramienta desde la que abordar problemas de salud mental y que trabaja mayoritariamente con mujeres.

En Ciudad Real el Gobierno de Castilla-La Mancha premiará a Visitación Arcos, promotora de actividades en favor de la igualdad y de mujeres víctimas de la violencia machista a través del teatro.

El colectivo destacado en esta provincia será la Asociación Lantana, por su trabajo en favor de la igualdad, promoviendo actividades dirigidas a personas mayores en numerosos municipios de la provincia.

Los reconocimientos en la provincia de Guadalajara recaen en la profesora universitaria Concepción Carrasco, "por su brillante trayectoria académica, investigadora y por su firme compromiso con la igualdad frente a la Cátedra de Investigación 'Isabel Muñoz Caravaca'".

Igualmente, la entidad Acisjf Guadalajara, recibirá su reconocimiento por sus programas de promoción de la igualdad, de sensibilización y de lucha contra la violencia de género y la trata con fines de explotación sexual.

En la provincia de Albacete se premiará la trayectoria de Milagros Morales, trabajadora social vinculada al sector público que creó el Centro Asesor de la Mujer y la Casa de Acogida de Carácter Provincial, constituyéndose como el primer recurso de carácter provincial para mujeres víctimas de la violencia de género, además de ser la jefa de la unidad de violencia en la Subdelegación del Gobierno de Albacete.

En el apartado colectivo, otro premio será recogido por la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (Amepap), fundada en 1996 y que cuenta hoy con aproximadamente 180 socias en Albacete y alrededor de 60 en el resto de los municipios.

"Mujeres y proyectos que son ya referentes para muchas otras y que se merecen el reconocimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha por lo que han hecho en favor de proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista, por trabajar en una sociedad plenamente igualitaria entre mujeres y hombres y por visibilizar también a otras mujeres que nos sirven como referentes", ha subrayado Sara Simón.

MANIFESTACIONES

Respecto a las 819 actividades que se van a desarrollar por toda Castilla-La Mancha durante este mes de marzo, ha comentado que se tratará de exposiciones, presentaciones de libros, actividades culturales y reivindicativas que tienen "mucho que ver" con "el tejer redes entre mujeres" o la visibilización de historias de mujeres que sirven como referentes.

Dicho esto, la titular de Igualdad castellanomanchega ha aseverado que cada 8 de marzo "debe servirnos para volver a mirar hacia las metas, para evaluar el camino recorrido y coger impulso para el que nos queda por recorrer, para recordar que ser mujer es anónimo en muchas ocasiones de violencia, de desigualdad y de muerte aún en demasiadas sociedades del mundo y por supuesto para recordar a las mujeres luchadoras que nos precedieron, a grandes referentes pero también a nuestras abuelas y a nuestras madres que nos dieron y que trabajaron porque hoy nosotras tengamos una sociedad mejor".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a participar en las manifestaciones que se convoquen con motivo de este 8 de marzo y que "todas las personas salgan a la calle a reivindicar el camino que nos queda" por recorrer para que "el 51% de la población que representamos las mujeres tengamos el mismo reconocimiento y las mismas oportunidades reales que nuestros compañeros de vida y, por supuesto, que podamos vivir libres de violencia machista".

"Hago un llamamiento a los hombres y a las mujeres a que salgan a la calle y a las instituciones a que respalden también al movimiento feminista", ha concluido.