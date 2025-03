Manzanares espera sumar otro millón de m2 de suelo industrial y lograr parada de AVE para ponerse "al servicio de C-LM"

CIUDAD REAL 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha desgranado la marcha de su tercera legislatura al frente del Ayuntamiento, a cuya Presidencia accedió en 2015, poniendo el acento en lo que está por venir, como es la incorporación de otro millón de metros cuadrados de suelo industrial para seguir creciendo en lo económico y el deseo de conseguir una parada de la línea ferroviaria de alta velocidad, elementos con los que terminará por configurar al municipio de cara a "tener todos los ejes para hacer de Manzanares una ciudad al servicio de una tierra, no solo de los manzanareños".

En una entrevista con Europa Press, Nieva ha apuntado, en cuanto a la ganancia de suelo industrial, que tiene el compromiso del Gobierno regional de Emiliano García-Page para sumar ese millón de metros cuadrados en lo que se llamará el Sector 6, "para desarrollar grandes parcelas", un paso previo al siguiente proyecto con el Gobierno central para desarrollar más terreno en el polígono Sepes.

"Queremos ser mucho más importantes y útiles que en el ámbito local y si generamos empleo para miles de personas de otras poblaciones eso tiene su importancia", asegura Nieva, quien no se olvida de la importancia de conseguir que el AVE pare en el municipio. "Tiene que parar en Manzanares, en Alcázar y en Valdepeñas porque sería complementar un proyecto de provincia, de región. Sin ninguna duda no podemos estar desconectados con la capital de España".

"RECUPERAR LA CIUDAD PARA RECUPERAR A LAS PERSONAS"

Su gobierno, tras una década en vigor, arrancó con "una apuesta por recuperar a las personas" en primer lugar; para continuar con la recuperación de la ciudad en segunda instancia tras una etapa en la que la localidad "había sufrido mucho".

Y es que, tal y como recuerda, en la legislatura entre los años 2011 y 2015, con el PP al frente del Ayuntamiento, "se abortaron tres importantes proyectos en la ciudad" como la construcción del colegio Divina Pastora, la puesta en marcha de un pabellón polideportivo o el cierre de la televisión pública, además de la "pretensión" de privatizar el hospital Virgen de Altagracia, "un disparate de Cospedal que sacó a 10.000 personas a la calle".

Una vez asumido el bastón de mando, Nieva se encontró con "más de 2.400 desempleados, en una tasa por encima del 24%", una realidad que "hoy se ha invertido absolutamente, con una de las tasas de desempleo más bajas de la región y con una realidad económica imparable".

"A Manzanares vienen diariamente a trabajar cerca de 4.000 hombres y mujeres de poblaciones cercanas gracias a unos polígonos con industrias que tienen cientos de puestos de trabajo; y tenemos un sector agroalimentario cada vez más potente", ha celebrado el primer edil manzanareño.

Todo ello en un término municipal "con cerca de 48.000 hectáreas" que está avanzando "de una manera imparable" siendo un municipio puntero en, por ejemplo, la instalación de plantas solares fotovoltaicas. "Generamos la energía que consume a nivel residencial tres cuartas partes de los castellanomanchegos".

Un ecosistema que hace que Manzanares esté en "un buen momento y en la mejor de las condiciones", con mucho suelo industrial disponible para ensanchar su músculo económico y situado "en el mejor nudo de comunicaciones que se puede diseñar, en el centro de la Península Ibérica y en el eje transversal norte-sur-este y oeste", haciendo de su situación "una auténtica fortaleza".

REFERENTE CULTURAL

Julián Nieva ha sacado pecho por el gran catálogo cultural que ofrece su ciudad, "con cinco museos, cuatro de ellos públicos y gratuitos", con "una apuesta" que le lleva a programar más de 250 propuestas anuales, "diferentes todas ellas" y en una media de "cinco a la semana".

A esto ha sumado una gran "realidad deportiva" tras "haber crecido muchísimo", punto en el que se ha mostrado convencido de conseguir el título de Ciudad Europea del Deporte, para lo cual la localidad será evaluada en el mes de septiembre.

Una evaluación que afronta con optimismo tras haber renovado "importantes instalaciones deportivas", desde los dos campos de fútbol --el José Camacho y el Blanca Romero Moraleda-- o tener disponibles cuatro pabellones "en magníficas condiciones".

La joya de la corona en este ámbito es el Manzanares Arena, "no solo por la necesidad de tener una instalación acorde a lo que es la realidad de tener un equipo de fútbol sala en la máxima categoría nacional".

El éxito de su principal equipo deportivo, que milita en la primera división del fútbol sala español, hace que a Manzanares lleguen "los clubes más importantes de España", haciendo que la ciudad "se transforme cada 15 días" para recibir a un nuevo equipo al jugar en casa.

Incluso el municipio se ha colocado como escenario de importantes citas, como el reciente torneo internacional de balonmano femenino, una disciplina que crece en la región y que ha recabado un aumento del 40 por ciento en fichas federativas.

RETOS Y AYUDA SUPRAMUNICIPAL

Si bien Julián Nieva considera que se ha conseguido recuperar la ciudad, apunta que para seguir desarrollándose necesitan igualmente ir de la mano de otras administraciones. Así, ha puesto el acento en la construcción de un nuevo centro de salud gracias a "un esfuerzo muy grande" y una inversión de más de 15 millones de euros desde las arcas regionales.

Además, ahora el hospital de la ciudad "tiene los mejores equipos de radiodiagnóstico" tras incorporar una resonancia magnética por más de 3,5 millones de euros, además de un laboratorio "de última generación".

"No puede haber desarrollo si no hay economía, si no hay industria, si no hay empleo, si no hay cultura, si no hay deporte, si no hay sanidad y si no hay educación", ha señalado el alcalde de Manzanares.

Eso sí, asegura que "aún quedan cosas por hacer", como un nuevo centro de salud entre las calles Prensa y María Zambrano; además de la ampliación de la residencia de mayores de Los Jardines, un centro referente, ya que "en lo peor de la pandemia" no registró ningún fallecimiento.

El centro de educación de personas adultas también estará terminado este año, de manera que se podrá "cumplir un amplio programa electoral" donde también se incluyen otros extremos con colaboración del Estado como la mejora del cuartel de la Guardia Civil, "con cerca de dos millones de euros para que estén en las mejores condiciones".

Se han mejorado igualmente los juzgados "y se está acometiendo una reforma importante en la estación de Renfe", tal y como ha destacado el alcalde de la localidad. "Manzanares es una ciudad ideal para vivir, para formar una familia, para trabajar y para desarrollarse", ha rematado.