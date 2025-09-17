Mara Torres cancela la presentación de su libro 'Recuérdame bailando' prevista para este viernes en la Biblioteca de CLM

Cartel de cancelación de la presentación del libro de Mara Torres en la Bibliotaca de C-LM. - BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Mara Torres, que iba a presentar su libro 'Recuérdame bailando' este viernes, 19 de septiembre, en Toledo, ha cancelado este acto por motivos personales, según han informado a Europa Press fuentes de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, donde iba a tener lugar.

En este último trabajo, Torres rinde homenaje a su hermana Alicia para tratar de entender las razones que la llevaron al suicidio.

'Recuérdame bailando' es la obra más personal de la autora, una novela que supone una poderosa reflexión sobre el duelo, la salud mental y el amor incondicional entre hermanas.

Torres ha desarrollado su trayectoria profesional en la Cadena SER, donde dirigió el programa 'Hablar por hablar' (2001 y 2006). De ahí pasó a TVE para presentar 'La 2 noticias', que llegó a cosechar más de ciento cincuenta galardones. Ahora presenta y dirige 'El faro', en la SER, un programa de referencia con el que ha ganado el Premio Ondas, la Antena de Oro y el Premio de Periodismo Miguel Delibes.

Su primera novela, 'La vida imaginaria', fue finalista del Premio Planeta 2012.