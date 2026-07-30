María Galiana, Premio Escena del Festival Internacional de Teatro Contemporáneo 'Lazarillo'

Archivo - La actriz María Galiana. - ACADEMIA DE ARTES ESCÉNICAS - Archivo

CIUDAD REAL 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Manzanares volverá a respirar teatro por los cuatro costados del 22 al 29 de agosto gracias al Festival Internacional de Teatro Contemporáneo 'Lazarillo'. En su 52ª edición, el certamen que acoge la localidad ciudadrealeña otorgará este año su Premio Escena 2026 a María Galiana.

Según informa el Consistorio, la cita tendrá lugar el sábado 29 de agosto a las 13.00 horas, en la Casa de la Cultura 'Rafael Zárate Molero'.

La organización reconocerá la trayectoria de la actriz, distinguida con galardones como el Premio Ondas, el Premio Goya y el Premio Iris. Su extensa carrera abarca el teatro, con montajes como 'La casa de Bernarda Alba' o 'Yo solo quiero irme a Francia'; el cine, con películas como 'Solas' y 'Made in Japan'; y la televisión, donde ha conquistado el cariño de varias generaciones, especialmente por su inolvidable interpretación de Herminia en la emblemática serie 'Cuéntame cómo pasó'.

En la presentación del certamen, el programador del festival, Carlos Díaz-Pintado, acompañado de la directora, Rebeca Cuenca, y del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares, Jesús Romero, ha detallado la amplia agenda, que arranca el sábado 22 de agosto con el acto de inauguración y un vino de honor a las 20 horas en el Gran Teatro, seguido de un espectáculo drag con Lucy Octopussy y DJ set en 'La Chancla'.

Esta primera jornada dará paso a una programación en la que, según Díaz-Pintado, se ha apostado por acercar un "teatro transgresor" y contemporáneo al público de Manzanares.

Las propuestas que se pondrán en escena en el Gran Teatro son la obra familiar 'El bosque de Coco', el domingo 23; 'Skai is Ful', una experiencia interactiva sobre el escenario que contará con tres pases, el viernes 28; y 'Ubú', producción de Nave 10 Matadero que llegará al Gran Teatro el sábado 29.

La programación cuenta también con acciones de calle como 'Parque' de Boca Agua el lunes 24 en la plaza de la Constitución; o la performance 'Hilando Costumbres' de Mamá Luzero en viernes 28 en la calle Empedrada.

El corral del Centro Cultural 'Ciega de Manzanares' volverá a ser espacio protagonista, con la proyección 'A través del espejo negro' y posterior coloquio con Rafael Robles y Ángel Calvente, el martes 25; o la propuesta inmersiva 'La cena', el viernes 28, a cargo del propio equipo del festival.

Tampoco faltará el aclamado 'MicroFITC', el miércoles 26, que este año amplía sus pases a cinco; y, asimismo, se podrán visitar dos exposiciones: una de vestuario teatral de Carlos Pinilla, en el Gran Teatro, y otra en el corral del artista Mahuebo, autor del cartel de este año.

La venta anticipada de entradas se realizará los días 19 y 20 de agosto en el Centro Cultural 'Ciega de Manzanares', y de forma online a partir del día 21.

Los precios se mantienen como en ediciones anteriores, con entradas de sala a 10 euros --8 euros para personas socias y jóvenes--; 8 euros para el MicroFITC --sin descuento--; y espectáculos en el corral a 6 euros --5 euros para personas socias y jóvenes-. Los abonos generales tienen un precio de 35 euros, --30 euros para personas socias--.

ESTUDIO DE IMPACTO CULTURAL

La directora del festival, Rebeca Cuenca, ha subrayado que la organización se ha propuesto como objetivo en esta edición fomentar la interacción entre las compañías y el territorio, apostando por "la diversidad de lenguajes escénicos".

Como principal novedad, el festival llevará a cabo por primera vez un estudio de impacto cultural. A través de encuestas voluntarias, la organización pretende medir cómo repercute el evento en la vida de Manzanares y su entorno, utilizando los resultados tanto de forma interna como para su difusión en redes sociales.

Mientras, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares, Jesús Romero, tras destacar que este festival es "seña de identidad" y "patrimonio" de Manzanares, ha agradecido el respaldo de las entidades públicas y privadas y el apoyo del público que cada verano "hace suyo el festival". A

Asimismo, ha felicitado a toda la "familia de Lazarillo" por su trabajo y entrega para hacer posible un festival que, con más de medio siglo a sus espaldas, ha sabido reinventarse para atraer a nuevas generaciones.