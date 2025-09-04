Marín constata su dimisión como vicepresidente de Diputación Ciudad Real y edil del Ayuntamiento pero no abandonará Vox

CIUDAD REAL, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial Luis Alberto Marín ha anunciado públicamente su decisión de dimitir de su cargo como vicepresidente quinto de la Diputación de Ciudad Real, ha renunciado a su acta de diputado provincial y en los próximos días registrará su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real.

"No ha sido una decisión fácil ni tomada a la ligera, no ha sido fruto de ningún calentón. No abandono mi partido, no me voy de Vox, solo dejo la política activa", ha manifestado en una rueda de prensa en la que se ha mostrado afectado al tomar esa decisión.

La ha ligado a un "sumatorio de varias circunstancias", aunque la principal, por "coherencia, responsabilidad y dignidad política", se debe a la ruptura del pacto del PP con Vox, formación la suya que formaba parte del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Ha subrayado que, de haberse producido antes la ruptura de ese pacto, no habría aceptado el cargo provincial, porque, pese a tratarse de instituciones diferentes, se le ha hecho "tremendamente difícil compaginar esa bipolaridad" y que su discurso "ni puede ni debe cambiar para adaptarse al sillón que en cada momento ocupa".

Estas desavenencias políticas se suman a la dificultad de compaginar la vida política con su actividad fuera de ella --como traumatólogo--, unido a su reciente paternidad.

"Conciliar las dos actividades ha sido tremendamente difícil, pero el entusiasmo y la pasión que le suelo poner a todo lo que hago me hacían ver equivocadamente que podía con todo. Y durante mucho tiempo así lo creí, o así me quise mentir a mí mismo, hasta el momento en el que te das cuenta que el desgaste físico, pero fundamentalmente psicológico, te hace no ser tú mismo", ha confesado.

El "desgaste y el cansancio físico y psíquico", unido a la responsabilidad "de querer lo mejor para los ciudadanos" le han hecho ver "que había llegado el momento de decir 'basta'".

Preguntado por los los medios sobre si su salida respondía a discrepancias concretas, ha confirmado que la ruptura del pacto ha sido un elemento decisivo en su reflexión, insistiendo en que su ética política no le permitía mantener un discurso diferente en función del cargo ocupado.

Interpelado sobre posibles fricciones internas en Vox, ha descartado que su renuncia responda a conflictos orgánicos y ha defendido que en todos los partidos surgen discrepancias, lo que --ha dicho-- "permite crecer a las formaciones políticas".

Finalmente, ha reiterado que seguirá siendo militante de Vox y que la decisión de su sustitución en la Diputación corresponderá a los órganos del partido, admitiendo que su decisión no ha gustado a su formación política porque desde la misma no querían que se fuera.

Ha trasladado un sincero agradecimiento a compañeros de Vox de la Diputación, concejales y diputados de los diferentes partidos, así como a trabajadores de ambas instituciones, a los ciudadanos y a los periodistas, añadiendo que los más de seis meses en sus responsabilidades políticas, periodo que ha disfrutado, no los olvidará "jamás".

CHAMORRO

Respecto a la dimisión de Marín, el diputado nacional de Vox Ricardo Chamorro ha admitido, en declaraciones a los medios, que al partido no le agrada su marcha, pero solo pueden respetar su decisión "desde el minuto uno, sin poner ninguna traba".

Sobre quien le sustituirá, ha mencionado nombres como Regino Pérez, Iván Mora, con los que Vox áun no ha hablado, a la espera que se produzca la renuncia oficial de Marín. "Ya veremos", ha remarcado Chamorro.

Preguntado por la ruptura del pacto de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento, principal razón de la dimisión de Marín, Chamorro ha señalado que desde Vox siempre han "estado dispuestos a seguir con los acuerdos y dar estabilidad a toda la sociedad, incluido el Ayuntamiento".

"Lo he explicado muchas veces. Ahí las competencias se quitaron a los concejales de Vox de manera unilateral por parte del alcalde de Ciudad Real. Nosotros, de todas maneras, en la oposición le hemos dicho siempre que le tendemos la mano para que haya estabilidad en el Ayuntamiento de y en el resto de las instituciones, tanto en la Diputación Provincial como en los ayuntamientos donde somos decisivos", ha reiterado.

En base a esta reflexión, ha pedido a los medios que le den importancia a la actividad de Vox en la provincia y "no solo para estas cuestiones puntuales", que ha tildado de "desagradables".