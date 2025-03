Marlaska no entiende las declaraciones de Page sobre el reparto de menores migrantes: "No tiene en cuenta el contexto"

SANTOÑA/TOLEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preguntado por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, calificando de "insultante" el acuerdo del Gobierno con Junts para el reparto de menores migrantes, ha indicado que no entiende esas declaraciones.

"No entiendo esas declaraciones y, si son así, me parece que no tiene en cuenta el contexto y lo importante del decreto ley para poner encima de la mesa una necesidad urgente, que era el interés superior del menor, ante circunstancias coyunturales extraordinarias y excepcionales como ha sido la llegada de menores en los últimos años a Canarias", ha aseverado el ministro.

Ha defendido que "articular el principio de solidaridad territorial exigía" y hacía "necesaria" la reubicación, "por interés superior del menor", de estos menores en otros territorios.

Marlaska ha señalado que el Gobierno "desde hace ya tiempo ha estado trabajando de forma concienzuda" y ha ofrecido el Pacto de Solidaridad Interterritorial.

Como "prueba de que el Gobierno trabaja por el diálogo", Marlaska ha recordado que en 2024 el PSOE y Sumar presentaron una proposición de ley para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que posibilitaría esa reubicación de los menores en otros territorios" pero su tramitación fue "vetada" por el PP y Vox en el Congreso en julio de ese año.

Es esto lo que, según Marlaska, "ha motivado" que el Gobierno, ante la "extrema necesidad" que había en este asunto, haya aprobado el decreto ley.

Además, Marlaska ha subrayado el "compromiso absoluto" del Gobierno en "seguir cooperando" y aportando los "medios necesarios y precisos" para la acogida de estos menores en las distintas comunidades.

NECESIDAD DEL DECRETO LEY

Ha defendido la "necesidad" del decreto ley aprobado por el Gobierno que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece criterios de reparto de los menores migrantes llegados a Canarias entre las comunidades autónomas y ha criticado la "insumisión al cumplimiento de la ley" por parte de un PP "totalmente alineado" con las "tesis absolutamente racistas y xenófobas" de Vox.

"Claro, si se asumen esos parámetros de Vox, difícilmente se van a asumir principios tan básicos como los que recoge ese decreto ley, que son principios de solidaridad y de protección de los más vulnerables, como son los menores extranjeros no acompañados", ha dicho este jueves Marlaska en Santoña al ser cuestionado por los periodistas sobre el rechazo del PP y de las comunidades gobernadas por este partido a este real decreto y a los criterios de reparto.

Como prueba de que el PP está "alineado" con las tesis de Vox, Marlaska se ha referido al acuerdo este ambos partidos en la Comunidad Valenciana sobre los presupuestos de la Generalitat que dirige Carlos Mazón.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo, en materia de menores, ya "ha dotado" a las autonomías de recursos "para poder atender esas necesidades prioritarias".

"El Gobierno en modo alguno esconde sus responsabilidades sino todo lo contrario, en todos los ámbitos", ha zanjado el ministro en declaraciones a los medios realizadas tras inaugurar la reforma integral del penal del Dueso.

Por otra parte, al ser cuestionado acerca de si el Gobierno renuncia a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, ha afirmado que "nunca renunciamos a nada".