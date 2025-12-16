Marlaska pone plazo para los nuevos pabellones del cuartel de la Guardia Civil de Toledo: en tres años como máximo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a la última sesión de control en el Senado del año 2025 y contes - Gustavo Valiente - Europa Press

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes desde el Senado que la previsión que maneja su departamento es que los nuevos pabellones del cuartel de la Guardia Civil de Toledo estén disponibles para dentro de dos años y medio o tres años como máximo.

Así lo ha dicho Marlaska durante una pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Senado, después de que el parlamentario 'popular' Vicente Tirado haya pedido al ministro plazos de inicio y final para el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Toledo.

Según ha explicado Marlaska, actualmente existen "distintas actuaciones" de mantenimiento, esfuerzo y refuerzo de los edificios del cuartel de Toledo, así como de los bloques de viviendas y de sus dependencias.

Por ello, ha recordado que el nuevo cuartel se situará en el mismo lugar que está actualmente: "En base a todos los análisis que llevamos realizados, el desalojo y derribo paulatino de la gran mayoría de los edificios ya se está desarrollando y con un presupuesto de 6 millones de euros".

El siguiente paso ya es la construcción del nuevo cuartel, según ha añadido, y para ello se está confeccionando el nuevo programa de necesidades. "La disponibilidad efectiva de los nuevos pabellones se estima entre los 30 y 36 meses", ha recalcado, aunque ha precisado que se compatibilizará la actuación de la obra con la prestación del servicio público de los agentes.