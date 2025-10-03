Marlaska preside este domingo en Cuenca el acto central por la festividad de la Patrona de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta una semana más a las preguntas de la oposición en la sesión de control del - Diego Radamés - Europa Press

CUENCA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside este domingo 5 de octubre en Cuenca el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.

Al acto asistirán previsiblemente el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez; la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, entre otras autoridades, tal y como ha informado el Ministerio de Interior en un comunicado.

El acto consistirá en una parada militar y desfile con la participación de efectivos pertenecientes a las diferentes unidades y especialidades de la Guardia Civil a pie, a caballo y motorizadas.