Este martes se abrirá el periodo de información pública de la orden de permisos de caza en cotos sociales de C-LM

TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno regional ha publicado la resolución por la que acuerda la apertura del trámite de información pública de la orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible la sobre adjudicación de los permisos de caza en cotos sociales y zonas colectivas de caza de la región.

Según publica este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, el plazo para formular observaciones será de 20 días hábiles a contar desde este martes, 21 de octubre.

Este borrador estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en la sede de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Las observaciones, sugerencias o alegaciones, deberán dirigirse a esta Viceconsejería, pudiendo presentarse en cualquiera de los registros y oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como en la dirección de correo electrónico vma@jccm.es.