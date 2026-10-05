Desde este martes se podrán solicitar ayudas a nuevos establecimientos industriales

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Empresas ha aprobado la convocatoria de ayudas para el fomento de la puesta en marcha de nuevos establecimientos industriales para el ejercicio 2026. El plazo de presentación de solicitudes será de nueve meses, a contar desde este martes.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pymes, que tengan ánimo de lucro, que proyecten la creación de un establecimiento operativo cuya actividad corresponda a industrias incluidas en la sección C del CNAE-2025, localizado en Castilla-La Mancha.

Estas ayudas, según explica la convocatoria que publica en su edición de este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, subvencionan determinados aspectos críticos que conllevan su creación de industrias, favoreciendo la decisión sobre su establecimiento y contribuyendo a la superación de algunas de las primeras dificultades tras su puesta en funcionamiento.

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la presente convocatoria asciende a 6.000.000 euros, dotada con fondos propios de la Junta de Comunidades

Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Empresas, y se presentarán de forma telemática con firma electrónica a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Para ello, en el momento de la solicitud, la entidad interesada o su representante si existe deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.