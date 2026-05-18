Este martes se presenta en Toledo la novela 'Tres Halcones para Tamerlán' del sacerdote Jesús Sánchez Adalid

Portada del libro 'Tres halcones para Tamerlán' de Jesús Sánchez Adalid. - ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO

TOLEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La sinagoga de Santa María la Blanca acogerá este martes, 19 de mayo, a las 20.00 horas, la presentación oficial de 'Tres halcones para Tamerlán', la nueva novela del escritor y sacerdote Jesús Sánchez Adalid, publicada por HarperCollins Ibérica.

La obra recrea uno de los episodios diplomáticos más extraordinarios y menos conocidos de la historia medieval española: la embajada enviada por el rey Enrique III de Castilla ante el gran conquistador oriental Tamerlán, a comienzos del siglo XV, ha informado el Arzobispado en un comunicado.

El acto contará con la presencia del arzobispo primado de España, Francisco Cerro Chaves, así como de Su Excelencia Farrukh Tursunov, embajador de la República de Uzbekistán en el Reino de España, cuya asistencia subraya el profundo vínculo histórico y cultural que une el relato de la novela con las tierras de la antigua Samarcanda, corazón del imperio de Tamerlán.

Participará igualmente , Halconero Mayor del Reino y miembro destacado del Gremio de Halconeros del Reino de España, Antonio de Castro y García de Tejada. Uno de los momentos más singulares y visualmente impactantes de la presentación será precisamente la intervención del Gremio de Halconeros del Reino de España.

Sus miembros asistirán vestidos con los tradicionales uniformes ceremoniales de esta noble y antigua institución, acompañados de sus halcones y de música interpretada en directo, evocando el ambiente cortesano, caballeresco y simbólico de la Castilla del siglo XV.

La elección de la antigua sinagoga de Santa María la Blanca como escenario del acto aporta además una especial carga simbólica y estética. Considerado uno de los monumentos más evocadores de Toledo, este espacio histórico servirá de marco para una presentación concebida no solo como un acontecimiento literario, sino también como una auténtica evocación histórica y cultural.

'Tres halcones para Tamerlán' narra el viaje de la embajada castellana encabezada por Ruy González de Clavijo hasta la corte de Tamerlán en Samarcanda. A través de la mirada de Alvar, un joven aprendiz de halconero, el lector emprende una travesía épica que atraviesa Constantinopla, Persia y Asia Central, en un relato donde se entrelazan aventura, espiritualidad, diplomacia, descubrimiento y diálogo entre Oriente y Occidente.