Este martes se publica la resolución de ayudas para la mejora y ampliación de puntos limpios en municipios de la región

CUENCA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha anunciado que este martes, 24 de febrero, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución de la Orden 118/2025, que regula la convocatoria de ayudas para la mejora de puntos limpios fijos existentes y la implantación de puntos limpios de proximidad, financiadas con fondos Next Generation EU, y que han supuesto más de tres millones de euros para 57 beneficiarios entre ayuntamientos, mancomunidades y consorcios.

"Estas ayudas van a favorecer la gestión de residuos municipales y permitirán que ayuntamientos grandes y pequeños modernicen sus infraestructuras, amplíen servicios y mejoren la recogida separada de residuos que no van al contenedor habitual". Cubrirán hasta el 90% de los gastos subvencionables, lo que permitirá a los municipios acometer mejoras como techados, zonas impermeabilizadas, control de accesos, nuevas básculas, contenedores renovados y la creación de puntos de proximidad para pequeñas fracciones especiales.

A nivel provincial, las ayudas se reparten así: Toledo cuenta con 16 beneficiarios y 1,1 millones de euros de importe total concedido; Ciudad Real 11 beneficiarios y 606.671 euros; Cuenca 16 beneficiarios y 519.514 euros, Guadalajara, ocho beneficiarios y 463.789 euros; y Albacete, seis beneficiarios y 307.574 euros concedidos.

Gómez ha destacado que Cuenca "es una de las provincias con mayor número de beneficiarios y un volumen de inversión muy significativo. Esfuerzo que permitirá mejorar las instalaciones actuales y desplegar nuevos puntos limpios de proximidad en varios municipios".

En total, los 16 ayuntamientos de Cuenca se distribuyen cuatro en actuaciones dentro de la línea de mejora de puntos limpios fijos: San Clemente, Las Pedroñeras, Motilla del Palancar y Quintanar del Rey. Y en doce en la línea de puntos limpios de proximidad, entre ellos Cuenca capital, Ledaña, Almonacid del Marquesado, Mira, Villalpardo, Beteta, Santa Cruz de Moya o Atalaya del Cañavate. La consejera ha finalizado subrayando que estas inversiones "mejorarán de forma directa el servicio a la ciudadanía, reducirán vertidos incontrolados y reforzarán la gestión ambiental en el medio rural".

Gómez ha recordado que estas medidas no son actuaciones aisladas, sino parte de una estrategia más amplia del Gobierno regional para cumplir los objetivos de economía circular fijados para 2030. "Seguiremos trabajando para que todos los municipios dispongan de recursos, infraestructuras y apoyo técnico para avanzar hacia un modelo de residuos más eficiente, moderno y sostenible", ha concluido.

CAMPAÑA EDUCACIÓN AMBIENTAL

En Mota del Cuervo, la consejera ha presentado la campaña de educación ambiental que se está desarrollando a nivel regional destinada a impulsar la correcta separación de biorresiduos en comedores, bares y restaurantes públicos.

Gómez ha explicado que la campaña, desarrollada en colaboración con las consejerías de Educación, Bienestar Social y el Sescam, alcanzará 395 centros públicos, entre centros educativos, hospitales, centros de día y residencias, ubicados en municipios que ya cuentan con recogida selectiva de la fracción orgánica, lo que permite que el impacto de la campaña sea inmediato y sostenible.

"El objetivo principal es aumentar la separación correcta de biorresiduo en estos centros públicos que generan grandes cantidades de residuo", como ha manifestado Gómez. Se trata de una iniciativa pionera por su alcance, metodología, coordinación entre consejerías y marco legal, diseñada para garantizar que la región avanza con paso firme hacia los objetivos de economía circular marcados tanto por la normativa estatal como por las directivas europeas.

El programa incluye dos partes, por un lado, sesiones formativas breves y prácticas para el personal de cocina y comedor, diseñadas para resolver dudas frecuentes, evitar errores de separación e impulsar la implicación de todos los trabajadores. Y por otro, la entrega de contenedores adaptados al volumen y tipo de actividad (de 120 litros para hospitales y 60 litros para comedores y cafeterías de centros educativos y residencias).

Además, se realizarán encuestas in situ para detectar necesidades, barreras y oportunidades de mejora en cada centro y se entregará material informativo para favorecer la continuidad de las buenas prácticas tras la formación, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta campaña, activa de diciembre de 2025 a marzo de 2026, ya ha completado la visita a 243 centros, con un avance muy significativo en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, y con próximos despliegues en Cuenca y Albacete.

UNA INICIATIVA CLAVE PARA CUMPLIR LA LEY Y REDUCIR EMISIONES

Durante la visita a la residencia de mayores 'Los Molinos', en Mota del Cuervo, donde recientemente se ha desarrollado la campaña, la consejera ha subrayado la importancia de que los centros públicos sean referentes. "Deben ser espacios ejemplares", como ha enfatizado, añadiendo que "la Administración debe liderar con hechos porque una correcta separación de los biorresiduos es una obligación legal, pero también una oportunidad para reducir emisiones, generar compost, ahorrar costes municipales y mejorar la eficiencia de la cadena de reciclaje".

Gómez ha recordado que "la separación de biorresiduos no es una recomendación, sino una obligación derivada de la Ley 7/2022 de Residuos, que exige separar en origen los restos orgánicos generados". "Debemos avanzar hacia una economía circular, reducir la generación de residuos, reincorporarlos como recursos y minimizar los impactos ambientales asociados", ha explicado la consejera. Esta campaña se enmarca en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030, que buscar reforzar estos objetivos mediante la implantación de recogidas separadas y sistemas de tratamiento adecuados.

En este sentido, la campaña también incorpora mensajes sobre prevención del desperdicio alimentario y mejora de procesos internos, ayudando a los centros a optimizar menús, reducir cantidades sobrantes y mejorar la eficiencia de sus cocinas, especialmente en hospitales y residencias, donde el volumen de restos suele ser más elevado.

Gómez que ha estado acompañada por la delegada de la Junta en Cuenca, Marián Lopez; la directora general Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; la directora general de Mayores, Alba Rodríguez, y los delegados provinciales de Bienestar Social, Susana Zomeño, y de Educación, Gustavo Martínez, ha recorrido las instalaciones y saludado al personal de comedor y cocina donde ha tenido lugar la ubicación de contenedores de biorresiduos.

La campaña supone una inversión de 64.515,14 euros, a través de un encargo a la empresa pública GEACAM, que ha destinado tres técnicos de educación ambiental y dos equipos móviles de reparto de contenedores.