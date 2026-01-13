Martín-Buro (PP) apunta a la necesidad de cambiar gobiernos: "Que haya elecciones es el brindis más repetido en Cuenca"

Archivo - Martín Buro - AYUNTAMIENTO DE CUENCA - Archivo

CUENCA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Cuenca y diputado regional por este territorio en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Martín-Buro, ha realizado su particular radiografía del estado de la provincia en cuanto las reivindicaciones de cara a Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno del Estado, poniendo de relieve la "necesidad" de que haya relevo en todos los gobierno en favor de su partido en los próximos meses.

En una entrevista con Europa Press, ha comenzado por el plano nacional, deseando que "haya elecciones para convertir a Alberto Núñez Feijóo en el presidente de todos los españoles", ha asegurado que la gestora del partido en Cuenca está en condiciones de presentar "la mejor opción" en cuanto a una hipotética lista electoral para el Congreso de los Diputados.

Y es que en su opinión, "uno de los brindis más repetidos en las casas de los conquenses" en la pasada Navidad ha sido "que haya elecciones y que se vaya Pedro Sánchez".

Para esa lista 'popular' en representación de la provincia de Cuenca, el partido "tiene potentes cargos que podrían desempeñar fielmente los intereses" del territorio.

En el apartado de reivindicaciones conquenses de cara al Gobierno nacional, Martín-Buro asegura que lo más urgente sería atender "el gravísimo problema de infraestructuras" que planea sobre la provincia.

Pone como ejemplo que, pese a que el PSOE es el partido que gobierna a nivel institucional en todo lo que afecta a la capital conquense --en Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno estatal--, lo único que se ha conseguido es "el cierre del tren convencional", unido a "una falta de infraestructuras en materia de autovías, necesarias para la industrialización".

La continuación de la autovía para comunicar con el Levante o la anunciada conexión de Tarancón con Guadalajara son dos ejemplos de las vías que no se están acometiendo, un ejemplo más de que "el socialismo está maltratando a la provincia".

RECLAMACIONES REGIONALES

Martín-Buro, que también ejerce la Portavocía de la oposición en materia de Bienestar Social, ha hablado de las reclamaciones de toda la región en este apartado, que pasan por "las casi 200 enmiendas que presentó el PP a los presupuestos de la Junta" dentro de esta área.

También hay quejas en lo educativo, como la necesidad de actuar en el colegio de Las Pedroñeras, cuyos alumnos están en una "situación lamentable"; a lo que ha sumado que la Consejería de Fomento "está dejando cientos de millones de euros sin ejecutar".

Pone como ejemplo lo que ocurre en la carretera de Villarejo de Fuentes hacia Montalbo, "tremendamente peligrosa" y en la que espera que "no se tenga que lamentar un percance".

Dentro del "abanico de necesidades" que la provincia de Cuenca tiene que reclamar ante el Gobierno regional, ha incluido la ayuda a domicilio, la necesidad de trabajar en residencias de mayores o de actuar en las viviendas de la tercera edad.

PETICIONES A DIPUTACIÓN Y AL AYUNTAMIENTO CAPITALINO

Al Gobierno provincial que ejerce Álvaro Martínez Chana en la Diputación conquense, le ha pedido de otro lado apoyar la permanencia de las farmacias en la provincia o proteger la venta ambulante en los municipios del territorio.

Reforzar caminos rurales, "que acaban siendo las vías de comunicación más potentes para que los pueblos se puedan conectar y para recibir servicios", es otra de las reclamaciones que no olvida Martín-Buro.

En referencia concreta a la capital conquense, asegura que la gestión del equipo de Gobierno local "dista mucho de los maravillosa" que es la ciudad.

Y es que se trata de una ciudad "Patrimonio de la Humanidad" cuyo estado "no se corresponde con su potencial".

El ejemplo utilizado por Martín-Buro como paradigma del mal estado de la ciudad de Cuenca ha sido la situación de la plaza de España, "en un estado deplorable" y "a punto de ser precintada". "Nos avergonzamos todos los conquenses, cuando es un sitio emblemático de la ciudad".

Suma a ello la situación de la calle Carretería, tras el anuncio de su reforma "inminente" que no termina de llegar. "Y a día de hoy seguimos sin respuesta". "Una ciudad mal iliminada, con mucha inseguridad", ha rematado Martín-Buro.