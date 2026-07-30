Más de 100 actividades llenarán la feria de Criptana con actuaciones de DePol o la Fiesta Ye-Yé y el Gran Prix

Presentación de la programación de las fiestas de Campo de Criptana. - AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

CIUDAD REAL 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Campo de Criptana ha presentado el programa de su Feria y Fiestas 2026, que se celebrará del 23 al 28 de agosto en honor al Santísimo Cristo de Villajos, con más de cien actividades con actuaciones de DePol, la icónica Fiesta Ye-Yé y un tributo a Manuel Carrasco o el Gran Prix.

Las festividades, que extienden sus actividades previas y posteriores hasta el 6 de septiembre, se estructuran en Festejos, Cultura y Deportes.

El concejal de Festejos, Bernabé Manzaneque, ha destacado que el programa de este año "vuelve a mirar a nuestras gentes".

Como gran novedad, la portada del libro de Feria está protagonizada por la imagen del Cristo de Villajos, algo que no ocurría desde hace décadas, "capturada en una imponente fotografía de Jesús Manzaneque", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En sus páginas se rinde homenaje a pilares de la comunidad como Manuel Angulo, la peña Los Bartoleros (que celebra su 40º aniversario), la Real Archicofradía, la Coral Santa Cecilia, el Grupo Scout, los servicios sociales municipales y los deportistas locales.

Se iniciarán oficialmente este sábado con el Pregón a cargo de Déborah Escobar, la proclamación de las Damas de Honor y la conmemoración del aniversario de Los Bartoleros.

CONCIERTOS

Habrá conciertos gratuitos como el de la icónica Fiesta Ye-Yé (23 de agosto) y el concierto de la gran orquesta La Misión (27 de agosto) que llenarán de música la emblemática Sierra de los Molinos.

Además, el 24 de agosto actuará DePol, gracias al patrocinio de Europa FM y la Junta.

Se suman eventos Solidarios, con entrada única de 5 euros el 25 de agosto, con Orquesta La Mundial (recaudación íntegra para Zaragüelles, Aspana y Asmicrip). El 26 de agosto habá un Tributo a Manuel Carrasco, a beneficio de Cáritas Parroquial. Las entradas ya etsán disponibles en Globalentradas.com y en el Pósito Real.

El 25 de agosto se pondrán a la venta pañuelos manchegos cosidos por voluntarios, cuya recaudación se destinará a la Asociación Luz de la Mancha.

La oferta de festejos se completa con concursos gastronómicos, la Ruta de Bares, el Bingo Musical, la caseta de los tardeos y el esperado Gran Prix del 28 de agosto.

La concejala de Cultura, Ana Sánchez-Alarcos, ha puesto en valor el "extenso programa de preferia" y los actos culturales que consolidan a Campo de Criptana como un referente en la comarca.

Desde este viernes se puede visitar la exposición del Certamen de Pintura Villa de Campo de Criptana en el Museo El Pósito. Además, se mantendrá la tradicional molienda nocturna mensual y el fin de semana dedicado al folklore, con una masterclass preparatoria para el Día del Manchego.

Del 10 al 15 de agosto, el Festival Arte Entre Gigantes llevará conciertos a escenarios únicos como el Teatro Cervantes, el Restaurante Las Musas o el Cerro de la Paz.

La Gala Premios Burleta llega a la noche del 14 de agosto reconociendo el talento de quienes engrandecen la cultura local.

En los Días de Feria, la Plaza Mayor acogerá los conciertos de la Filarmónica Beethoven, destacando el espectáculo 'Eternamente ABBA'; el 25 de agosto.

En la Gala de la Cultura se entregarán los premios pictóricos y literarios, las Placas al Mérito Cultural a la Coral Santa Cecilia y a Maribel Beltrán, y se nombrará al Cronista Oficial de la Villa.

La programación teatral llegará de la mano de la comedia 'Escúchame, compréndelo'. El ciclo cerrará el 4 de septiembre con la tradicional Fiesta de la Vendimia y la obtención del primer mosto.

DEPORTES

El concejal de Deportes, José Andrés Ucendo, ha subrayado la intensa carga deportiva del mes de agosto, que sirve como escaparate de la enorme aportación que hacen los clubes y asociaciones al dinamismo y la salud del municipio.

El programa fusiona el deporte más moderno con las disciplinas de mayor arraigo tradicional.

El domingo 2 de agosto, habrá puertas abiertas de Tiro con Arco (Gimnasio IES Isabel Perillán y Quirós); el sábado 8 de agosto: Crossfit en la Piscina Municipal; el domingo 9 de agosto, el III Encuentro de Peñas de Fútbol Solidario (Pabellón Municipal); el sábado 15 de agosto, la Carrera Popular Manchega (Av. Sara Montiel) y el domingo 16 de agosto, el Campeonato Local de Petanca (Zona pista de atletismo) y Trofeo de Feria de Ajedrez con partidas rápidas (Centro Multideportivo).

Del 18 al 23 de agosto, se celebrará el Trofeo de Tenis Feria y Fiestas 2026 (Complejo Deportivo Hermanos Manzaneque). El sábado 22 de agosto, el Torneo de Golf (Campo El Abedul) y Trofeo de fútbol 'Tierra de Gigantes' (Campo Municipal Agustín de la Fuente).

El domingo 23 de agosto, el Campeonato Local de Futbolín y Ping Pong; Acuatlón 'Tierra de Gigantes'; y Final de Trofeo de Golf; y Final del Trofeo de Tenis.

El lunes 24 de agosto, el Campeonato Local de Caliche por parejas (Complejo Hermanos Manzaneque), el martes 25 de agosto (Día del Agricultor): Arada con yunta de mulas y Lanzamiento de azadón (Paraje de San Isidro) y el viernes 28 de agosto: el Gran Prix 2026 (Pista de Atletismo Purificación Ortiz).

Además, durante todo el mes se disputarán los Campeonatos de Verano en el Centro de Mayores en disciplinas como petanca o billar, cuya entrega de premios tendrá lugar el viernes 28 de agosto.

El programa completo de la Feria y Fiestas 2026 ya se encuentra disponible en formato físico en la Casa de Cultura y a través de los canales de comunicación habituales del Ayuntamiento de Campo de Criptana.